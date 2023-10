Marcin Zieliński: Gospodarka wymaga sprzątania po ośmiu latach rządów PiS

Lekarstwem na to upolitycznienie spółek skarbu państwa może być sensownie przeprowadzona prywatyzacja. Sensowna, czyli na przykład taka, w której akcje największych polskich spółek trafią do funduszy emerytalnych, czyli do Polaków. Wtedy spółki te mogłyby kierować się rachunkiem ekonomicznym, a nie politycznym, i zyskiwać, a nie tracić na wartości, co działo się w ciągu ostatnich ośmiu lat. Myślę, że Polacy są gotowi zaakceptować taką prywatyzację. Myślę, że dowodem na to, że Polacy nie chcą państwowych molochów, jest ich niezgoda na udział w PiS-owskim pseudoreferendum. Taka sensowna prywatyzacja zabezpieczyłaby też te spółki przed ponownym przejęciem w przyszłości przez państwo.

Jaka najważniejsza krótkoterminowo decyzja czeka nowy rząd?

Przygotowanie budżetu na przyszły rok. Ten, który przygotował obecny rząd, z ogromnym deficytem i na dodatek potężnymi wydatkami wyprowadzonymi poza budżet, absolutnie wymaga przejrzenia, uporządkowania i naprawy. To kluczowa sprawa.

A w dłuższym terminie?

Wspomniane odwrócenie psucia gospodarki. Jeśli chodzi o finanse publiczne, to kwestia wyprowadzania ogromnych kwot do różnego rodzaju funduszy, poza kontrolę parlamentu. Z tym trzeba skończyć. Potrzebna jest konsolidacja finansów publicznych, pokazanie ich prawdziwego deficytu. Musimy zacząć traktować finanse publiczne tak, jak traktuje je UE, a nie stosować kreatywną księgowość. Potrzebna jest też nowa polityka regulacyjna państwa, przywrócenie zgodnego z zasadami demokracji procesu tworzenia prawa, bez chodzenia na skróty, pomijania konsultacji społecznych. Nie może być tak jak z Polskim Ładem, który okazał się jednym wielkim bałaganem. Mieliśmy całkowitą patologię w procesie tworzenia prawa, z wrzutkami poselskimi. To musi się skończyć. Potrzebujemy stabilności procesu stanowienia prawa. A kolejnym krokiem musi być wspomniane odpolitycznienie gospodarki.

Jakim sygnałem dla zagranicznych instytucji finansowych i zagranicznych inwestorów może być przejęcie władzy w Polsce przez opozycję demokratyczną?