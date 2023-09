Wybory 2023: Czy po wyborach pieniądze z KPO popłyną do Polski?

Eurokasa traci znaczenie?

Niemniej w relacji do PKB można ocenić, że fundusze UE mają coraz mniejszą wartość, a więc i pełnią coraz mniejszą rolę w gospodarce. Z naszych wyliczeń wynika bowiem, że o ile przez osiem lat rządów PO–PSL europomoc wynosiła w przeliczeniu na złote ok. 300 mld zł, co stanowiło średnio ok. 2 proc. PKB rocznie, o tyle przez osiem lat rządów PiS może to być ok. 350 mld zł, czyli ok. 1,2 proc. PKB rocznie. To efekt gigantycznego wzrostu nominalnej wartości naszego PKB – z 1,8 bln zł na koniec 2015 r. do 3,4 bln zł na koniec 2023 r.

Taki spadek znaczenia unijnych funduszy dla gospodarki może po części tłumaczyć fakt, dlaczego rząd PiS kładzie tak mocny nacisk na finansowanie projektów rozwojowych z polskich funduszy. Może to też tłumaczyć nieco lekceważące podejście polityków obozu rządzącego w ogóle do tematu pieniędzy płynących z Unii Europejskiej, typu: „nie są nam potrzebne”, „poradzimy sobie sami”.

KPP by się przydało

Jednocześnie nie wyjaśnia to, dlaczego PiS z tak wielkim uporem zdaje się rezygnować ze środków z unijnego Fundusz Odbudowy, czyli z Krajowego Planu Odbudowy.

Dla Polski w ramach KPO przewidziano nawet do 270 mld zł, co oznaczałoby znaczące powiększenie (w połączeniu z funduszami strukturalnymi) unijnych środków pracujących na rzecz polskiej gospodarki. Pytanie, czy po wyborach uda się te pieniądze w końcu odblokować.

– Jeśli wybory wygra PiS, to podejrzewam, że nie – ocenia Patryk Wachowiec z Fundacji FOR. – Aby odblokować KPO, konieczne jest wypełnienie zapisanych w tym planie tzw. kamieni milowych, czyli m.in. zmian w wymiarze sądownictwa. Tymczasem nie widzę przesłanek, by podczas swojej następnej kadencji PiS zmieniło tu swoje nastawienie – wyjaśnia ekspert. A jeśli wybory wygra obecne opozycja? Koalicja Obywatelska odblokowanie KPO ma nawet zapisane jako jeden ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni po objęciu rządów. Taki krok popiera też i Lewica, i Trzecia Droga.

– Tu szanse są dużo większe. Bruksela oczekuje w zasadzie symbolicznych zmian. PiS traktuje te kwestie ambicjonalnie, opozycja – pragmatycznie – zauważa Wachowiec.