Nadal problematyczna pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie to Iran zdaje się mieć przewagę eskalacyjną w tym konflikcie. Planowane negocjacje w Islamabadzie nie doszły do skutku, a władze w Teheranie przedstawiły własny plan obejmujący trzy etapy - pierwszy zakończenie wojny i gwarancje bezpieczeństwa, drugi to rozmowy o odblokowaniu cieśniny Ormuz, trzeci to dyskusja o wątku rozbrojenia nuklearnego. Donald Trump stanowczo odrzuca tą formułę, a USA twierdzą, że ich blokada Ormuzu pozostaje elementem presji na Iran, który "nie ma kart". Sytuacja jednak pozostaje patowa, ale lekko pozytywna reakcja na doniesienia o irańskiej propozycji pokojowej może świadczyć o tym, że inwestorzy są po prostu zmęczeni całą sytuacją i kupią każdy scenariusz pokojowy. Być może nawet ten, który dopuszczałby pobieranie myta przez Iran za żeglugę przez Ormuz. Zgoda USA na takie rozwiązania jest jednak mało prawdopodobna - dzisiaj po południu Donald Trump ma szczegółowo umówić całą sytuację ze swoimi doradcami i poinformować o dalszych działaniach. Szanse na kompromis są kruche, co może wpływać na nastroje. Jednak to ile warte są ustalenia poczynione przez prezydenta USA świadczy to, że wynegocjowany kilka dni temu rozejm pomiędzy Izraelem, a Libanem jest już historią (a miał trwać trzy tygodnie).

W kalendarzu makro dla Polski jest dzisiaj pusto. Dopiero w czwartek poznamy wstępne szacunki dotyczące inflacji CPI za kwiecień. Bardziej jednak będą się liczyć informacje po posiedzeniach FED (w środę), oraz ECB (w czwartek), chociaż nie przyniosą one żadnych zmian w polityce monetarnej.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURPLN

Technicznie para EURPLN może ponownie testować okolice oporu 4,25, a USDPLN podejść pod szczyty sprzed kilku dni przy 3,63 - w sytuacji pogorszenia się globalnych nastrojów dzisiaj wieczorem po możliwych komentarzach Trumpa dotyczących Iranu.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ