Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
W przypadku USDPLN w pewnym momencie wymazany był nawet cały spadek, jaki miał miejsce po „gołębich” komentarzach szefa FED w Jackson Hole (wróciliśmy na chwilę w okolice 3,6750). Skąd taki rollercoaster? To ruchy na EURUUSD. Powodów tego jest kilka. Inwestorzy po dłuższym zastanowieniu się doszli do wniosku, że szef FED nie powiedział wprost, że czeka nas teraz cała seria obniżek stóp w USA, tylko zwrócił uwagę na to, na jakie akcenty Rezerwa Federalna może zwracać większą uwagę. Pojawiające się obawy o rynek pracy i kondycję amerykańskiego konsumenta niewątpliwie są wskazaniem do luzowania polityki monetarnej, ale o takowej w pełni nie przesądzają. Po prostu FED będzie kierował się bieżącymi danymi, które pozna przed 17 września. Drugi temat, ważny dla EURUSD to groźby Trumpa wobec tych krajów, które chciałyby obciążyć amerykańskie big-techy niekorzystnymi regulacjami czy też podatkiem cyfrowym. Prezydent USA dał do zrozumienia, że taki ruch spotkałby się z sankcjami, w tym blokadą technologiczną czy też nowymi cłami. Trzeci wątek, choć tu akurat powinno przekładać się to na słabość dolara, to sprawa Lisy Cook i zdecydowany głos prezydenta USA za jej odwołaniem. To podbija obawy związane z niezależnością banku centralnego i może zapowiadać to, co będzie się działo za kilka miesięcy, kiedy Trump ogłosi swoją decyzję w sprawie następcy Powella. Co dalej ze złotym? Dzisiaj ważnym punktem na mapie drogowej będą wyniki finansowe NVIDIA po sesji na Wall Street – ustawią one nastroje wokół ryzykownych aktywów do końca tygodnia.
Wprawdzie piątkowe wystąpienie Jerome Powella w Jackson Hole powinno "zadowolić" Donalda Trumpa - szef FED bardziej zaakcentował możliwość cięć stóp procentowych już od posiedzenia we wrześniu - to jednak prezydent USA w poniedziałek pokazał, że nie rezygnuje ze swojego "planu na FED".
Para USDPLN w zasadzie wróciła dzisiaj rankiem w okolice obserwowane w piątek przed wystąpieniem szefa FED w Jackson Hole - obserwowaliśmy notowania przy 3,6750.
Wydawało się, że sytuacja związana z konfliktem na linii Trump i Rezerwa Federalna ustabilizowała się. Nic bardziej mylnego.
Krajowe dane o wyższej od oczekiwań sprzedaży detalicznej nie miały większego znaczenia dla złotego. Tym bardziej wobec spokoju eurodolara.
Jen zamyka tydzień jako jedna z najsłabszych walut G10, tracąc względem dolara blisko 0,2% w reakcji na zgodne z oczekiwaniami dane inflacyjne. Spadki na USDJPY zdają się jednak ignorować sytuację na rynku długu i ryzyko potencjalnie szybszej podwyżki stóp procentowych w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Szanse na ruch na stopach przez FED we wrześniu spadły do 70 proc. po lepszych danych PMI dla amerykańskiego przemysłu, oraz komentarzach niektórych członków FED, którzy w zasadzie uzależniają wszystko od kolejnych danych.