We wtorek ma dojść do rozmowy pomiędzy przywódcami USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Postępów jak do tej pory prawie nie ma, dlatego rynki finansowe wypatrywać będą jakichkolwiek sygnałów przełomu. Bieżący tydzień jest też bogaty w decyzje głównych banków centralnych, dotyczące poziomu stóp. W środę opublikowany zostanie komunikat Banku Japonii, ale oczy inwestorów zwrócone będą przede wszystkim w stronę Fedu. Stopy w USA zapewne nie zostaną zmienione, biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost niepewności co do kształtowania się inflacji w związku z polityką handlową D. Trumpa, ważny będzie jednak przekaz opublikowanego przez Fed komunikatu z nowymi prognozami makro oraz narracja prezesa J. Powella co do kolejnych miesięcy. W czwartek decyzje dotyczące poziomu stóp podejmą Ludowy Bank Chin, Narodowy Bank Szwajcarii oraz Bank Anglii. W pierwszym przypadku nie można wykluczyć obniżki, w drugim są one oczekiwane, w trzecim zaś zapewne ich nie będzie. Wszystkie te wydarzenia mogą mieć duży wpływ na notowania walut oraz obligacji rządowych. Póki co w poniedziałek, także w związku ze słabszymi od prognoz danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej w USA, wzrósł w okolice 1,0930 kurs EUR/USD. Para EUR/PLN także wzrosła, w okolice 4,1850. To był jednocześnie dzień spadków rentowności obligacji rządowych: w USA o 1–6 pkt baz., w Niemczech o 2–10 pkt baz., w Polsce zaś o 3–5 pkt baz.