Sytuacja na rynkach 3 marca - dolar czeka na cła

Teoretycznie, bo prezydent USA zawsze może zmienić swoją decyzję, chociażby, co do stawki. To jednak z każdą godziną wydaje się być mniej prawdopodobne. Tymczasem poniedziałek przynosi lekkie osłabienie się dolara na szerokim rynku względem poziomów z piątkowego wieczora, kiedy to pojawiły się emocje po spotkaniu Trumpa z Zelenskim w Białym Domu. Dzisiaj inwestorzy podchodzą do tego, istotnego wątku geopolitycznego w bardziej wyważony sposób, chociaż teoretycznie powinni brać pod uwagę scenariusz w którym teraz to Trump będzie odwlekał podpisanie umowy z Ukrainą i straszył Zelenskiego odcięciem wsparcia wojennego ze strony USA. Weekend przyniósł zaskakujące informacje w temacie kryptowalut - zapowiedź powołania strategicznej rezerwy USA, oraz zwołanie "kryptowalutowego szczytu" w Białym Domu na 7 marca, dały impuls do mocnego odbicia się notowań bitcoina i pozostałych krypto po silnej przecenie, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu na fali ucieczki od ryzyka. Trudno jednak będzie oczekiwać, aby nerwowość na rynkach zaczęła maleć.

Dzisiaj w tematach makro mamy dzień z finalnymi indeksami PMI dla przemysłu, które wypadają nieco lepiej od prognoz - kluczowe Francja 45,8 pkt. i Niemcy 46,5 pkt. Tyle, że to może mieć ograniczony wpływ w obliczu perspektywy wojny handlowej USA ze swoimi partnerami - najbliższe kilkanaście dni może przynieść szczegóły ws. terminu wprowadzenia taryf na produkty z Unii Europejskiej. Pozostając przy kalendarzu - dzisiaj o godz. 15:45 poznamy jeszcze PMI dla przemysłu z USA, a o godz. 16:00 PMI dla usług.

EURUSD - to tylko odreagowanie?

Dzisiaj para EURUSD próbuje odbijać po spadkach z ubiegłego tygodnia. Ryzykowne aktywa (giełdy i krypto) też łapią oddech. Dla euro wsparciem są opublikowane dzisiaj lepsze, finalne odczyty PMI dla przemysłu, oraz wstępny odczyt inflacji (bazowa HICP spada wolniej, niż oczekiwano). Wydaje się jednak, że w obliczu wielu ryzyk (brak szybkiego rozwiązania w temacie Ukrainy i niepewności gospodarczej za sprawą możliwych ceł na UE), które mogą eskalować, szanse na wyjście EURUSD ponad kluczowy opór 1,05-1,0530 są małe. To, co obserwujemy teraz wokół dolara (korekcyjne cofnięcie) raczej zbiega się z tym, co widać na kontraktach na Wall Street. Jeżeli w kolejny dniach risk-off wróci, to EURUSD ponownie zejdzie poniżej 1,04. Zwłaszcza, że średnioterminowe sygnały raczej już padły w ubiegłym tygodniu - to perspektywa wracania w stronę wsparć przy1,02 , być może do końca marca.

