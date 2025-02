Sytuacja na rynkach 28 lutego - risk-off na rynkach i dolar w grze

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

W krótkiej perspektywie wiele będzie zależeć od tego, jak dzisiaj zachowają się indeksy na Wall Street. Mamy też koniec miesiąca, co może potęgować chęć domknięcia pozycji. Poniedziałkowy, marcowy poranek teoretycznie może, zatem wyglądać nieco bardziej optymistycznie, ale warto mieć na uwadze to jak zaczynają wyglądać wspomniane średnioterminowe układy. Silny opór to teraz okolice 1,0450-1,0460, gdzie być może rynek będzie chciał wrócić w kolejnych dniach (choć, czy mu się to uda?), a lokalne wsparcie to rejon 1,0350.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ