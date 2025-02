Wysokie nominalne stopy procentowe przyciągają spekulacyjny kapitał, a ostatnie wystąpienie premiera Tuska na GPW poprawiło wizerunek Polski wśród inwestorów zagranicznych. Rynki "grają" też na zakończenie wojny w Ukrainie, a plany wizyty Sekretarza Skarbu USA, Scotta Bessenta, w Kijowie w ciągu najbliższych 48 godzin, tylko podbijają ten temat. Według doniesień prezydent Ukrainy miałby później (na szczycie bezpieczeństwa w Monachium) spotkać się też z wiceprezydentem USA (J.D.Vancem), gdzie mają być "doprecyzowywane" ustalenia dotyczące praw USA do zasobów metali ziem rzadkich, które są na terenach Ukrainy. Inwestorzy traktują to jako sygnał, że USA będzie zależeć na szybkim doprowadzeniu do rozejmu z Rosją, tak aby móc biznesowo skorzystać z wynegocjowanych przywilejów. Kolejną pozytywną kartą dla złotego może być EURUSD, który odkleił się od wsparć przy 1,02-1,03 i zaczyna iść w górę. Czy euro też skorzysta na tym, że europejska gospodarka osiągnie profity na odbudowie Ukrainy? W tej układance ciekawy jest też dolar - chociaż rentowności amerykańskich obligacji lekko wzrosły wczoraj po słowach szefa FED, jakie padły w Senacie (4,55 proc. w przypadku 10-letnich) - to widać, że dolar zaczyna "grać" inną kartą nie przejmując się ani Powellem, ani też Trumpem, który przecież za chwilę może nałożyć tzw. cła wzajemne. Dzisiaj w globalnym kalendarzu uwagę zwrócą dane o inflacji CPI z USA o godz. 14:30, z kolei w temacie krajowych danych to jesteśmy chwilę po publikacji szacunków BIEC dotyczących inflacji (godz. 9:00) - w lutym wskaźnik wzrósł do 84,6 pkt. z 83,9 pkt. po korekcie pokazując, że presja cenowa w Polsce jednak nie maleje.

W najbliższych kilkudziesięciu godzinach kluczowy dla złotego pozostanie EURUSD. Jeżeli para będzie szła dalej w górę, to USDPLN ma szanse przetestować okolice 4,00. W przypadku EURPLN celem na najbliższe dni mogą być okolice 4,15.

