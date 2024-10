Jen słaby przez Trumpa i wybory w Japonii

Rynki finansowe nie lubią zmian i dlatego duże prawdopodobieństwo utraty większości przez koalicję rządzącą w Japonii, na czele z partią LDP, której niedawno liderem został Shieru Ishiba, powoduje wyraźne osłabienie się jena. Od początku tego tygodnia jen osłabił się już o niemal 2% i para USDJPY sięga już poziomu 152 – najwyższego od końca lipca tego roku. Również inwestorzy spekulacyjni zaczynają tracić nadzieje dotyczącą jena, biorąc pod uwagę brak sygnałów ze strony banku centralnego, że w najbliższym czasie miałoby dojść do podwyżki stóp procentowych. Para USDJPY wzrosła od połowy września o ok. 9%. We wrześniu para spadła na moment poniżej 140 i znalazła się najniżej od lipca 2023 roku.

Jen nie lubi również ostatnich doniesień dotyczących wyborów w Stanach Zjednoczonych. Choć większość oficjalnych dużych sondaży wskazuje jeszcze na wygraną Harris, to jednak patrząc z perspektywy poszczególnych stanów, szala zaczyna przechylać się na stronę Trumpa. Również w przypadku portali, które pozwalają na obstawianie poszczególnych kandydatów, dają Trumpowi od 60 do 64%. Jest to wynik ostatnich wywiadów oraz działań PRowych obojga kandydatów. Patrząc na podobne prawdopodobieństwa sprzed 4 lat, Biden również mógł się pochwalić ok. 60% prawdopodobieństwem wygrania wyborów. Warto pamiętać o tym, że Trump wielokrotnie wypowiadał się negatywnie na temat polityki Japonii, która prowadziła do osłabienia się jena, co zwiększało konkurencyjność japońskich produktów na rynku. Oczywiście do wyborów zostało jeszcze kilkanaście dni i sporo może się zmienić, niemniej na rynku widać umocnienie dolara i słabość nie tylko jena, ale również juana. Wygrana Trumpa mogłaby oznaczać nałożenie ogromnych ceł na chińskie produkty, co mogłoby doprowadzić do jeszcze większego pogłębienia marazmu gospodarczego w tym kraju.

Patrząc z perspektywy złotego, sytuacja wygląda bardzo podobnie jak na szerokim rynku. Złoty jest wyprzedawany ze względu na umacniającego się dolara. Za dolara płacimy już 4,000 zł, za euro jest to już 4,3238 zł, za funta 5,1989 zł, za franka 4,6139 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB