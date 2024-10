PKP Intercity poprawia rozkład jazdy, kupuje nowe pociągi

Liczba relacji dalekobieżnego przewoźnika PKP Intercity zwiększy się do 505 (w tym 34 sezonowych) z 454 (37 sezonowych) w obecnym rozkładzie. Na kluczowych trasach pociągi będą kursowały w stałych odstępach czasu: co 60 minut pomiędzy Wrocławiem a Krakowem, nie rzadziej niż co dwie godziny z Poznania do Krakowa oraz co dwie godziny pomiędzy Gdynią a Wrocławiem. Na trasie z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta utrzymana będzie siatka połączeń średnio co godzinę.