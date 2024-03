Od początku 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała w sumie siedem decyzji o karach finansowych. Stronami decyzji byli: Paweł Opoka (45 tys. zł), Michał Nidzgorski (400 tys. zł), TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (1 mln zł), Korporacja Gospodarcza Efekt (300 tys. zł), Mirosław Kielecki (280 tys. zł), Dominika Rąba (1,1 mln zł) oraz Tomasz Zadroga (240 tys. zł).

Ten ostatni jest byłym prezesem Ursusa. Komisja ukarała go dwoma karami, w wysokości 120 tys. zł każda. Pierwsza kara dotyczy nieprzekazania przez spółkę do wiadomości publicznej informacji poufnej o wstępnych wynikach finansowych za 2018 rok oraz o konieczności wykonania odpisów aktualizacyjnych, które miały istotny wpływ na wyniki za 2018 r. Z kolei druga kara została nałożona na Zadrogę za nieprzekazanie przez spółkę do wiadomości publicznej informacji poufnej o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Ursus Dystrybucja i o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Ursus Bus.