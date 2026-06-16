Spółka poinformowała, że oświadczenie akcjonariusza o powołaniu prezesa wpłynęło do niej 15 czerwca.

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Piotr Żak pełni funkcję prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu od grudnia 2025 r. Od stycznia 2024 r. kieruje także Telewizją Polsat, a od grudnia 2025 r. jest prezesem ZE PAK. W marcu 2026 r. objął również funkcję prezesa zarządu PAK-Polska Czysta Energia.

Jak podano w komunikacie, Piotr Żak ukończył studia ekonomiczne w Londynie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadził działalność biznesową w Polsce, koncentrując się na budowaniu i wspieraniu przedsięwzięć typu start-up. Jego aktywność skupiała się na sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności na tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych projektów wykorzystujących potencjał mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki online oraz transmisji danych w usługach i produktach dla klientów indywidualnych i biznesowych.

W ostatnich latach zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek z Grupy Polsat Plus, a także m.in. Netii, Polkomtelu, Asseco Poland, Interii oraz ZE PAK. Obecnie sprawuje funkcje nadzorcze w licznych podmiotach należących do Grupy Polsat Plus, Grupy ZE PAK oraz Grupy PAK-PCE.

Fundacja TiVi Foundation stała się głównym narzędziem w głośnym sporze o władzę i sukcesję majątkową pomiędzy założycielem Polsatu, Zygmuntem Solorzem, a jego dziećmi (Tobiasem, Piotrem i Aleksandrą). W wyniku zmian w statucie fundacji oraz decyzji jej rady, władzę i kontrolę nad kluczowymi aktywami przejęło nowe kierownictwo i dzieci biznesmena, co zostało przypieczętowane wygranymi procesami sądowymi w Liechtensteinie.

W maju 2025 r. sąd w Liechtensteinie oddalił powództwo dotyczące zmian w statucie TiVi Foundation, a następnie – po złożeniu apelacji – w grudniu 2025 r. utrzymał ten wyrok w mocy. W efekcie przesądzono prawnie kwestię sukcesji na korzyść dzieci Zygmunta Solorza.

Grupa Polsat Plus obejmuje m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Netię, Telewizję Polsat oraz Grupę Interia, a także aktywa energetyczne, w tym ZE PAK. Jej główne obszary działalności to telekomunikacja, media i energetyka. Historia grupy sięga początku lat 90., gdy Polsat rozpoczął nadawanie, a następnie rozwijał się m.in. poprzez powstanie Cyfrowego Polsatu, przejęcie Polkomtela i Netii.