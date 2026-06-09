Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego audytor nie wydał opinii do raportu rocznego.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się The Farm 51.

Na jakich trzech filarach zarząd opiera strategię.

Na jakim etapie jest projekt „Chernobylite 2”.

Na 30 czerwca zwołano walne zgromadzenie akcjonariuszy The Farm 51. Będzie decydować m.in. w sprawie zatwierdzenia zeszłorocznego sprawozdania finansowego i pokrycia straty netto z zysków lat przyszłych. Na razie sytuacja studia jest trudna. Biegły rewident, firma Moore, nie wydał opinii do badania sprawozdania finansowego.

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Dlaczego audytor nie wydał opinii do raportu The Farm 51?

Płynność The Farm 51 w ostatnich kwartałach mocno się pogorszyła. Przychody spadły, a wierzyciele wypowiedzieli umowy pożyczek. Ponadto istnieje ryzyko utraty własności kluczowych aktywów na skutek wszczętych postępowań sądowych. Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości oraz następnie wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania ze względu na otwarte 23 lutego 2026 r. postępowanie układowe.

Mimo tych wyzwań studio sporządziło sprawozdanie finansowe za 2025 r. przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie dwunastu miesięcy po ostatnim dniu bilansowym.

„W toku badania nie otrzymaliśmy wystarczających i odpowiednich dowodów badania, abyśmy mogli stwierdzić, czy przyjęte założenie jest zasadne. Uważamy, że na dzień wydania sprawozdania z badania istnieje znacząca niepewność związana z realizacją i wynikami (…) na poziomie uniemożliwiającym potwierdzenie zasadności zastosowania założenia kontynuacji działalności” – czytamy w raporcie biegłego rewidenta.

Jakie są plany The Farm 51?

Studio, poproszone przez „Parkiet” o komentarz dotyczący sytuacji finansowej i planów, przyznaje że obecna sytuacja spółki jest wymagająca, dlatego zarząd koncentruje się teraz przede wszystkim na postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz działaniach zmierzających do uporządkowania sytuacji finansowej, operacyjnej i organizacyjnej.

– Na obecnym etapie byłoby nieodpowiedzialne formułowanie jednoznacznych deklaracji co do wyniku postępowania restrukturyzacyjnego. Intencją jest doprowadzenie do rozwiązania, które pozwoli spółce uporządkować sytuację i stworzyć podstawy do dalszego funkcjonowania i rozwoju. Ostateczny rezultat zależy jednak od szeregu czynników formalnych, biznesowych i uzgodnień z interesariuszami – podkreśla zarząd. Informuje, że teraz spółka prowadzi działalność operacyjną w zakresie dostosowanym do aktualnych możliwości i zasobów. Równolegle trwa analiza dalszych scenariuszy dla poszczególnych obszarów działalności, w tym dla projektu „Chernobylite 2”.

– Jeśli chodzi o prawa do kluczowych IP, pozostają one jednym z istotnych aktywów spółki i są objęte bieżącymi działaniami zarządu związanymi z ochroną wartości przedsiębiorstwa i porządkowaniem jego sytuacji – deklaruje The Farm 51.

Z raportu rocznego możemy wyczytać, że strategia opiera się aktualnie na trzech głównych obszarach. Pierwszym jest działalność stabilizująca przepływy pieniężne. Drugim działalność wzrostowa, skoncentrowana przede wszystkim wokół marki „Chernobylite” i dalszego potencjału jej komercjalizacji. Trzecim obszarem mają być projekty technologiczne, symulacyjne, dronowe, VR/AR oraz dual-use, rozwijane w formule partnerskiej, pilotażowej, dotacyjnej lub kontraktowej.

W raporcie możemy wyczytać, że realizacja planu dalszego rozwoju „Chernobylite 2” wymaga pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych – od inwestorów, z emisji akcji, finansowania dłużnego, partnerstwa wydawniczego, finansowania pomostowego lub innych dostępnych źródeł. Czas pokaże, czy spółce uda się takie finansowanie pozyskać.