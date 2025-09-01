Firmy
Comp pokazał wyniki. Jakie ma plany?

Technologiczna grupa wypracowała wyższe zyski niż oczekiwał rynek. Czy uda jej się utrzymać tempo?

Publikacja: 01.09.2025 14:02

Comp pokazał wyniki. Jakie ma plany?

Foto: twitter.com/COMPSA_official

Katarzyna Kucharczyk

Podczas poniedziałkowej sesji notowania spółki Comp zyskują na wartości. Po południu akcje drożeją o prawie 2 proc. do 269 zł. Wycena całej firmy jest na poziomie 1,2 mld zł. Notowania w 2025 r. poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym, co ma związek z poprawiającą się rentownością biznesu.

Jakie wyniki ma Comp w I półroczu 2025 r.

W II kwartale 2025 r. Comp miał 187 mln zł przychodów. To o 10 proc. mniej niż rok temu oraz o 10 proc. mniej niż średnio zakładali analitycy. Ale na pozostałych poziomach wyniki są znacznie lepsze – zarówno od oczekiwań, jak i kwartał do kwartału oraz rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 27,6 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 26 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej przebił konsensus o 30 proc. i wyniósł 22,6 mln zł.

W całym I półroczu przychody wyniosły 355,5 mln zł wobec 360,9 mln zł rok temu. Zysk operacyjny poszedł w górę do 47,6 mln zł z 39,5 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej do 35,6 mln zł z 21,3 mln zł.

Comp jest w posiadaniu 417 245 akcji własnych, stanowiących 9,23 proc. kapitału i głosów. Obecnie spółka nie planuje emisji nowych akcji – czytamy w raporcie. Zarząd informuje również, że spółka złożyła już wniosek o rejestrację zmian do statutu wynikających z uchwał WZ z 30 czerwca, obejmujących m.in. umorzenie posiadanych akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 11 295 797,50 zł do 10 252 685 zł oraz podziału akcji w stosunku 1:5. Wniosek ten nie został jeszcze przez sąd rozpoznany.

Jakie plany ma Comp

Grupa Comp zamierza koncentrować się na działalności w kilku niszach rynkowych. Są to m.in. bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, stanowiące trzon segmentu IT oraz usługi dla sieci oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw i produkcja urządzeń fiskalnych (trzon segmentu retailowego).

W raporcie półrocznym Comp podtrzymał planowane cele finansowe strategii Next Generation na 2025 rok jako punkt wyjścia dla strategii Security First. Oznacza to wzrost EBITDA do 135 mln zł i transferu do akcjonariuszy do 42 mln zł w roku 2025.

„Skuteczna realizacja strategii Security First przyniesie następujące wartości na poziomie EBITDA: 150 mln zł w 2026 roku, 165 mln zł w 2027 roku oraz 180 mln zł w 2028 roku. Dzięki planowanemu wzrostowi EBITDA oraz zrealizowanemu obniżeniu zadłużenia finansowego w wyniku realizacji strategii Next Generation do zakładanego poziomu operacyjnego – przewidywany transfer do akcjonariuszy wzrośnie do 70 mln zł w 2026 roku, 79 mln zł w 2027 roku i 91 mln zł w 2028 r.” –czytamy w raporcie.

Zarząd szacuje, że w ostatnim roku strategii, czyli w 2028 r., w wyniku dalszego umorzenia akcji, transfer wyniesie nie mniej niż 25 zł na akcję. Nowa strategia też zakłada skup akcji własnych i ich późniejsze umorzenie jako optymalną i planowaną metodę transferu środków do akcjonariuszy. Jeśli chodzi o rozwój grupy, to Security First nie przewiduje dużych akwizycji.

