Podczas poniedziałkowej sesji notowania spółki Comp zyskują na wartości. Po południu akcje drożeją o prawie 2 proc. do 269 zł. Wycena całej firmy jest na poziomie 1,2 mld zł. Notowania w 2025 r. poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym, co ma związek z poprawiającą się rentownością biznesu.
W II kwartale 2025 r. Comp miał 187 mln zł przychodów. To o 10 proc. mniej niż rok temu oraz o 10 proc. mniej niż średnio zakładali analitycy. Ale na pozostałych poziomach wyniki są znacznie lepsze – zarówno od oczekiwań, jak i kwartał do kwartału oraz rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 27,6 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 26 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej przebił konsensus o 30 proc. i wyniósł 22,6 mln zł.
W całym I półroczu przychody wyniosły 355,5 mln zł wobec 360,9 mln zł rok temu. Zysk operacyjny poszedł w górę do 47,6 mln zł z 39,5 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej do 35,6 mln zł z 21,3 mln zł.
Udowodniliśmy, że potrafimy rosnąć samodzielnie. Nasze plany pokazują, że ten wzrost wcale nie musi zmaleć. Jeżeli ktokolwiek byłby nami zainteresowany, musi pokazać to albo w wycenie, albo w perspektywach wzrostu – mówi Robert Tomaszewski, prezes Compu.
Comp jest w posiadaniu 417 245 akcji własnych, stanowiących 9,23 proc. kapitału i głosów. Obecnie spółka nie planuje emisji nowych akcji – czytamy w raporcie. Zarząd informuje również, że spółka złożyła już wniosek o rejestrację zmian do statutu wynikających z uchwał WZ z 30 czerwca, obejmujących m.in. umorzenie posiadanych akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 11 295 797,50 zł do 10 252 685 zł oraz podziału akcji w stosunku 1:5. Wniosek ten nie został jeszcze przez sąd rozpoznany.
Grupa Comp zamierza koncentrować się na działalności w kilku niszach rynkowych. Są to m.in. bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, stanowiące trzon segmentu IT oraz usługi dla sieci oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw i produkcja urządzeń fiskalnych (trzon segmentu retailowego).
W raporcie półrocznym Comp podtrzymał planowane cele finansowe strategii Next Generation na 2025 rok jako punkt wyjścia dla strategii Security First. Oznacza to wzrost EBITDA do 135 mln zł i transferu do akcjonariuszy do 42 mln zł w roku 2025.
„Skuteczna realizacja strategii Security First przyniesie następujące wartości na poziomie EBITDA: 150 mln zł w 2026 roku, 165 mln zł w 2027 roku oraz 180 mln zł w 2028 roku. Dzięki planowanemu wzrostowi EBITDA oraz zrealizowanemu obniżeniu zadłużenia finansowego w wyniku realizacji strategii Next Generation do zakładanego poziomu operacyjnego – przewidywany transfer do akcjonariuszy wzrośnie do 70 mln zł w 2026 roku, 79 mln zł w 2027 roku i 91 mln zł w 2028 r.” –czytamy w raporcie.
Zarząd szacuje, że w ostatnim roku strategii, czyli w 2028 r., w wyniku dalszego umorzenia akcji, transfer wyniesie nie mniej niż 25 zł na akcję. Nowa strategia też zakłada skup akcji własnych i ich późniejsze umorzenie jako optymalną i planowaną metodę transferu środków do akcjonariuszy. Jeśli chodzi o rozwój grupy, to Security First nie przewiduje dużych akwizycji.
