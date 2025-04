Informatyczny Comp jest jedną z gwiazd trwającej od dwóch i pół roku hossy na GPW. Kurs jego akcji od jesieni 2022 r. wzrósł o 440 proc., podczas gdy indeks WIG zyskał w tym czasie ok. 110 proc. Notowania właśnie ustanowiły nowy historyczny rekord, a kapitalizacja firmy zbliża się do 1 mld zł. Jaką spółka ma strategię? Jakie ma plany? Jak chce rosnąc? Na czym chce zarabiać? Czy skorzysta na wzroście wydatków na bezpieczeństwo i na cyberbezpieczeństwo? Czy ma już docelową strukturę finansowania? Czy ambitne transfery do akcjonariuszy w postaci planowanych skupów akcji nie są zagrożone? Czy firma kontrolowana przez polskie fundusze może trafić pod skrzydła inwestora branżowego?

