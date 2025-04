Prezes Brand24: krew na rynkach może wpłynąć na ruchy udziałowców

Na 11 kwietnia zarząd Brand24 pod kierunkiem Michała Sadowskiego zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie. Zrobił to na żądanie Prowly, spółki zależnej amerykańskiej grupy SEMrush, która chce wycofać wrocławską firmę z giełdy i zaproponowała stosowny projekt uchwały. Problem w tym, że – jak wynika z ostatnich informacji – Prowly nie dysponuje odpowiednią pulą akcji, by przegłosować ten tzw. delisting.

Zgodnie ze sprawozdaniem za 2024 r. opublikowanym 31 marca Amerykanie dysponują 76,99 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Brand24. Aby przegłosować wycofanie jej z giełdy, za taką propozycją musi paść 90 proc. głosów obecnych na zgromadzeniu. Tymczasem porozumienie mniejszościowych akcjonariuszy Brand24 pod kierunkiem Roberta Ditrycha ma nieco ponad 12 proc. akcji.

Robert Ditrych w środę rano przekazał nam stanowisko porozumienia, w tym odpowiedział na nasze pytanie, co zamierza zrobić porozumienie na piątkowym NWZ. W ubiegłym roku za sprawą determinacji mniejszościowych akcjonariuszy Prowly podniosło cenę za akcje. Czy tak będzie i teraz, kiedy bez rozgłosu zakończyła się oferta, w której Amerykanie oferowali 50,1 zł za walor?

Inwestorzy przyczaili się

Michał Sadowski pytany o przewidywania co do przebiegu NWZ powiedział we wtorek, że nie ma takiej wiedzy. Pytany o opinię nt. ceny za akcję Brand24 w ostatniej ofercie Prowly określił ją mianem „fair”.

– Uważamy tę cenę za fair. Byłoby dziwne, gdybyśmy uważali inaczej. To cena o 20 proc. wyższa niż to, co my dostaliśmy po 15 latach rozwijania serwisu – powiedział Michał Sadowski. Dodał jednak od razu, że zarząd Brand24 rozumie, iż oczekiwania akcjonariuszy mogą być różne. – To jest giełda – stwierdził. – Jesteśmy świadomi, że są dwa kierunki (w których mogą potoczyć się wydarzenia na NWZ – red.).