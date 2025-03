Wyniki Legimi w cieniu sporów z wydawcami. Zarząd wycenia aktywa

Biegły rewident zwraca uwagę na spory z wydawcami

W ubiegłym roku wydawcy książek po raz pierwszy w historii Legimi zakwestionowali wysokość rozliczeń za sprzedaż i udostępnianie publikacji. Na tę kwestię zwrócił uwagę biegły rewident Legimi – poznańskie DGA Audyt.

„Zarząd Legimi w sprawozdaniu poinformował o zgłoszonych w październiku ub.r. zastrzeżeniach ze strony dostawców treści dotyczących kilku aspektów współpracy, w szczególności poprawności rozliczeń pomiędzy stronami oraz dostępności publikacji w modelu bibliotecznym. Spór ten wpłynął na relację miedzy spółką a dostawcami treści” – pisze biegły.

Wskazuje też, że menedżment Legimi zidentyfikował niepewność i szereg zagrożeń związanych z tą kwestią. Główne ryzyko to ryzyko wzrostu kosztów za rok 2024 i lata poprzednie związanych z opłatami dla wydawców. Legimi widzi także zagrożenie, że umowy o współpracy z niektórymi wydawcami będą zerwane i spadnie dostępność tytułów w ofercie, co z kolei może zmniejszyć przychody ze sprzedaży w przyszłości.

W raporcie Legimi nie wykluczyło, że może trwale zakończyć współpracę z Virtualo, spółką zależną Empiku. W ub. tygodniu Virtualo podało, że pozwało Legimi o 450 tys. zł.

Jak pisaliśmy, aby wyjaśnić wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń z wydawcami, Legimi rozpoczęło audyt systemów informatycznych. Spółka zleciła go zewnętrznej firmie. Do tej pory się on nie zakończył – wynika ze sprawozdania. Jak podano, „kwota ewentualnego zobowiązania, które może powstać w związku z weryfikacją poprawności rozliczeń z dostawcami treści nie jest znana”.

Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi mówił nam, że audyt potrwa do końca marca.