Telekomy i ich sieci przed drugą aukcją 5G

Operatorzy budują z wykorzystaniem pasma C tzw. prawdziwe sieci 5G od ponad roku (z jednym wyjątkiem: Plus robi to inaczej). Mają już pewne osiągnięcia, ale na razie sieć ta jest dostępna na jeszcze mniejszej części Polski niż „ułomne” 5G DSS.

Telekomy chwalą się, że dostawiają coraz to nowe nadajniki w paśmie C, ale prawda jest taka, że terytorialny zasięg usług jest bardzo niewielki. Ten, kto zna liczby, nie dziwi się, że telekomy nimi się nie chwalą ani w informacjach prasowych, ani tym bardziej w reklamach.

Orange podał nam, że jego sieć w paśmie C dostępna była na koniec grudnia na… 2,5 proc. terytorium Polski. Taka część kraju wystarczy, aby dotrzeć z usługą do prawie 40 proc. Polaków. Trzeba mieć to na uwadze, gdy zasięg swojego 5G Bardziej (odpowiednik sieci w paśmie C Orange) podaje T-Mobile Polska, informując, że to już niemal połowa populacji Polski. Trzeba też o tym pamiętać, gdy Play informuje o kolejnych stacjach bazowych 5G i podaje największy na tle konkurencji zasięg – ponad 77 proc. Polaków.

Na tym komplikacje się nie kończą.

– Od kilku tygodni prowadzimy proces wyłączania 5G DSS w miejscach, w których mamy bardzo dobre pokrycie 5G działającym w paśmie C – 5G Bardziej – informuje nas T-Mobile Polska.

To może oznaczać, że użytkownicy telefonów starszego typu – 4G – odczują znowu poprawę jakości połączeń, ponieważ operator oddaje im pasmo, które zagospodarował czasowo także dla użytkowników telefonów 5G. Przejściowo oznaczać to może także spadek zasięgu usług 5G DSS od T-Mobile. – Jednocześnie uruchamiamy kolejne stacje 5G Bardziej – więc dostęp do szybkiej transmisji danych ma coraz więcej osób – zapewnia operator.