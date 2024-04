Lichthund szykuje się do debiutu

Jak przebiegają zapisy na akcje?

W transzy otwartej trwają zapisy na 15 000 sztuk akcji. Zapisy kończą się 8 maja 2024 o godzinie 23:59. Zakładamy, że większość zapisów w tej transzy będzie miała po „majówce”.

Jesteśmy natomiast zadowoleni z przebiegu book buildingu – cena w ofercie została ustalona na 69 zł za akcję co oznacza wycenę spółki pre-money na 35,4 mln zł, a to biorąc pod uwagę obecny sentyment do spółek gamingowych na warszawskim parkiecie – jest wartością satysfakcjonującą i dla nas i dla inwestorów. Cała pula przeznaczona dla inwestorów w transzy na zaproszenie (55 000 sztuk) została objęta deklaracjami.

Na kiedy planowany jest debiut na NewConnect?

Chcielibyśmy zadebiutować na rynku przed wakacjami, ale na tym etapie nie możemy jeszcze z dużą dokładnością określić dat.