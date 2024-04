Woodpecker już na GPW

Na otwarciu pierwszej sesji na GPW kurs akcji Woodpeckera wzrósł o 1,01 proc. do 10 zł. W kolejnych godzinach zaczęła dominować podaż. Obecnie za akcję trzeba zapłacić 9,6 zł po spadku o 3 proc. To implikuje niespełna 48 mln zł kapitalizacji. Do obrotu trafiło 5 mln akcji na okaziciela serii A.

Woodpecker to spółka technologiczna, dostarczająca oprogramowanie automatyzujące komunikację w modelu software as a service. Na dzień 31.12.2023 roku spółka dysponowała zasobami gotówki w wysokości 2 797 tys. zł, co oznacza spadek o 2 341 tys. zł rok do roku. 6 września 2023 r. podpisała umowę na możliwość skorzystania z linii kredytowej w rachunku bieżącym. Na dzień 31.12.2023 nie korzystała z finansowania dłużnego. W listopadzie 2023 r. wprowadziła nowy cennik w celu dostosowania swojej oferty do oczekiwań użytkowników.

„Na pierwszy kwartał 2024 roku zaplanowany został proces migracji obecnych klientów na nowy cennik, w związku z czym efekty zmiany cennika będą widoczne w drugim kwartale 2024 roku, gdy wszystkie segmenty klientów będą korzystać z nowej oferty”- informuje zarząd w raporcie za IV kwartał 2023 r. Spółka wypracowała w tym okresie 6,5 mln zł przychodu ze sprzedaży wobec 6,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 93 tys. zł, a EBITDA 789 tys. zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 1,9 mln zł i 2,1 mln zł.

Prognoza na rok 2023, przedstawiona w dokumencie informacyjnym, w zakresie przychodów została zrealizowana w 99,05 proc. Natomiast prognoza wyniku netto zaledwie w 19,2 proc. Zarząd wyjaśnia, że wpływ na to miał istotny wzrost kosztów operacyjnych, związanych z inwestycjami w rozwój produktów oraz koszty związane z przygotowaniem do debiutu na rynku regulowanym GPW.