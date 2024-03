Wirtualna Polska pokaże wyniki. Na co czekają inwestorzy?

Wirtualna Polska Holding, poza Allegro największa pod względem kapitalizacji giełdowej grupa prowadząca biznes internetowy, publikuje wyniki we wtorek 26 marca. Oczekiwane są one w nocy z poniedziałku na wtorek. Czego można się spodziewać?

Prognozy dla grupy Wirtualnej Polski

Średnia biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet” wskazuje, że ostatni kwartał 2023 r. był dla właściciela portalu WP.pl, czy Wakacje.pl umiarkowanie korzystny. Wypadkowa szacunków analityków mówi, że WPH zanotował w okresie październik-grudzień ub.r. niecałe 354 mln zł przychodu (wzrost o 5,4 proc. rok do roku), niecałe 112 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA (lekki spadek o 0,5 proc.), 108,4 mln zł raportowanej EBITDA (wzrost o około 12 proc.) oraz 39,6 mln zł zysku netto (poprawa o 39,6 proc.).

Analitycy uważają, że był to zatem dla WPH kwartał bez większych niespodzianek, w którym wyniki internetowej grupy były napędzane przez spółki turystyczne (mimo że to już po najgorętszym sezonie), a spowalniane przez biznes reklamowy i subskrypcyjny.

- Według mojej symulacji Wirtualna Polska wypadnie raczej neutralnie. Przygotowujemy się, że będzie to kolejny kwartał ze słabym odczytem w segmencie reklama i subskrypcje (choć z mniejszą erozją niż wskazywały poprzednie kwartały 2023) oraz z pozytywnym akcentem z segmentu turystyka (jednak jest to już niski sezon dla tego obszaru biznesowego) – komentuje Maciej Bobrowski, analityk BDM.

Rośnie rynek reklamy internetowej

Specjaliści czekają teraz na to, co zarząd pod kierunkiem Jacka Świderskiego powie o perspektywach tego ostatniego segmentu na 2024 rok. Zdaniem Dominika Niszcza, analityka z Domu Maklerskiego Trigon ważne będzie, czy w tym roku przychody WPH z reklamy internetowej będą rosnąć w tempie zbliżonym do rynku, po słabszym poprzednim roku.