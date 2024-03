Delikatnie wzrosną. Sumarycznie, trzy projekty, wspomniane dwie gry plus „Project 8” będą nas kosztowały ok. 150 mln zł. Nie informujemy o pojedynczych budżetach.

Czy prace nad „Project 8” są bardzo zaawansowane? Kiedy będzie więcej informacji o tej grze?

Ostatnio zapowiedzieliśmy grę, która wyjdzie w tym roku, „Creatures of Ava”, więc będziemy spokojni w kwestii komunikacji. Proszę nie wywoływać „Project 8”. Jest w produkcji, idziemy przez kolejne kamienie milowe. Planowana premiera to 2025 r. Nie ma na razie nic istotnego do przekazania.

Niespodziewanie zdradziliście w środę informacje o „Creatures of Ava”. Co to za tytuł? Dla kogo?

Gra może wyglądać jak nie od 11 bit studios. Gra opowiada historię odkrywczyni, która próbuje ratować stworzenia na umierającej planecie. Choć kolorowy, to bardzo empatyczny tytuł. Dla wielu graczy może być zaskoczeniem, że tak bajkowa i kolorowa gra może być bardzo emocjonalna. W narracji pomaga nam Rhianna Pratchett. Jest to dla nas istotny tytuł. Wcześniej nie byliśmy pewni czy uda nam się go wypuścić w tym roku, więc trzymaliśmy go w tajemnicy. Microsoft bardzo lubi tę grę, więc byli zadowoleni podpisując partnerską umowę. Będziemy o tej grze dużo więcej mówili.