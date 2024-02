Notowania AB rozpoczęły czwartkową sesję od spadków. Obecnie kurs traci 4 proc. i oscyluje w okolicach 71 zł. Spółka podała wyniki za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 (I kwartał w AB to okres od października do końca grudnia). Wynika z nich, że przychody rok do roku wzrosły o 29 proc. do 4,9 mld zł. Są niespełna 3 proc. poniżej średniej prognozy analityków. Podobnie jak zysk operacyjny, który wyniósł 104,3 mln zł wobec 107,3 mln zł konsensusu. Natomiast rok do roku oznacza to niemal dwukrotny wzrost. Jeszcze mocniej, bo aż o 123 proc., urósł zysk netto. Wyniósł 69,4 mln zł, podczas gdy rynek średnio zakładał 73 mln zł. Grupa poprawiła marże - zarówno w ujęciu kwartał do kwartału, jak i rok do roku.

AB podkreśla, że rynek IT jest w fazie spowolnienia, związanego z pogorszeniem nastrojów w gospodarce, co jest efektem trwających konfliktów zbrojnych, niepewnej sytuacji politycznej oraz konsekwencji kryzysu energetycznego, m.in. w postaci wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych. Według danych Context, w roku 2023 r. rynek dystrybucji IT w regionie spadł o 3 proc. Polska spółka w tym czasie urosła o 3 proc. Według danych Contekstu zajmuje siódme miejsce w rankingu największych europejskich dystrybutorów IT (to awans o jedno oczko). W minionym roku udział rynkowy AB wzrósł o 2,4 pkt proc.