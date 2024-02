Wysoka dynamika przychodów Artifeksu to m.in. efekt istotnego wzrostu inwestycji w pozyskanie graczy. Wydatki na ten cel wyniosły w styczniu 2024 r. rekordowe 4,5 mln zł, wobec 2,4 mln zł miesiąc wcześniej i wobec 2,2 mln zł przed rokiem. Pierwsza marża, stanowiąca przychody pomniejszone o wydatki na akwizycję graczy, sięgnęła 4,5 mln zł. Była niższa niż w grudniu 2023 r. (wtedy wyniosła 5 mln zł), ale wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,4 mln zł).

Reklama

Motorem wzrostu biznesu niezmiennie jest aplikacja Unsolved. W styczniu zwiększyła przychody rok do roku o 146 proc. do 8 mln zł, a pierwsza marża urosła ponad trzykrotnie do 3,5 mln zł.

„Pragniemy zauważyć, że na początku roku miało miejsce jednorazowe obniżenie prowizji na Google Play Store, co przełożyło się na dodatkowe 0,6 mln zł” – czytamy w raporcie analitycznym DM BDM. Eksperci szacują, że bez tego efektu „Unsolved” i tak wygenerowałaby rekordowe przychody na poziomie 7,4 mln zł, wyższe od oczekiwań.

- Po niezwykle udanym 2023 roku nie spuszczamy z tonu. Nasze cele na kolejne miesiące to m.in. konsekwentna realizacja planu rozwoju Unsolved, stwarzająca przestrzeń dla dalszego dynamicznego wzrostu inwestycji w budowę bazy graczy i dochodowości naszego produktu - komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes Artifeksu.

Grupa jest wydawcą oraz producentem gier. Do tej pory wprowadziła do sprzedaży ponad 90 tytułów. Wycena studia na GPW wynosi obecnie 245 mln zł.