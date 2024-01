Notowania Drago mocno w dół. Co się dzieje?

Drago entertainment jest dziś najmocniej taniejącą spółką na warszawskiej giełdzie. Około godz. 10 kurs spada o 13 proc., przy stosunkowo wysokim obrocie. Spółka nie podawała informacji, które mogłyby uzasadniać tak mocną przecenę. Natomiast warto odnotować, że od wczoraj (29 stycznia) dostępne jest nowe demo gry „Winter Survival”. Inwestorów może niepokoić niewielkie zainteresowanie tą produkcją. Statystyki publikowane przez Steam potwierdzają, że zainteresowanie to rzeczywiście jest nikłe.

Warto jednak odnotować, że nie przesądza to jeszcze o dalszych losach gry. Giełdowe studio podkreśla też, że demo będzie dostępne jeszcze przez prawie trzy tygodnie.

„Dla tych z Was, którzy nie będą mieli czasu zagrać w nasze demo w tym tygodniu, mamy dobrą wiadomość. Demo będzie dostępne przez prawie trzy tygodnie od teraz, jako że będzie częścią nadchodzącego Festiwalu Steam Next Fest, który zaczyna się w przyszły poniedziałek (5 lutego). To mnóstwo czasu, żeby się w nie zagłębić”- możemy poczytać na Steamie.

„Winter Survival” to pierwszy tytuł spółki z gatunku survival. Zostanie wydany w ramach wczesnego dostępu 28 lutego 2024 r.