Japońska waluta pozostaje nadal w centrum uwagi, na co wpływ mają zmieniające się oczekiwania, co do podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii w 2024 r. Po publikacji "gołębiego" podsumowania po ostatnim posiedzeniu w grudniu, termin takiego ruchu przesunął się na czerwiec, co osłabiło jena, ale dzisiaj japońska waluta znów jest najsilniejsza pośród G-10.