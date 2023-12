Text pokazuje wyniki i zapowiada dywidendę

Notowania spółki Text, czyli dawnego LiveChatu, podczas piątkowej sesji spadają. Przed godz. 11 kurs wynosi 112 zł (-1 proc.) Na rynek trafił raport za I połowę trwającego roku finansowego oraz zapowiedź wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Zarząd wnioskuje do rady nadzorczej żeby zaliczka wyniosła 41,97 mln zł, czyli 1,63 zł na akcję (przy obecnej cenie akcji implikuje to stopę dywidendy wynoszącą 1,46 proc.). To kwota stanowiąca nie więcej niż połowę zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 września 2023 r. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 27 grudnia 2023 r., a wypłaty 3 stycznia 2024 r.

W I połowie trwającego roku obrotowego grupa wypracowała 162,7 mln zł przychodów wobec 125,2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (przeliczone według nowej polityki rozpoznania wyników). Zysk operacyjny urósł do 90,7 mln zł z 67,6 mln zł, a zysk netto do 84,6 mln zł z 62,9 mln zł.

- To były pracowite miesiące dla naszego zespołu, który wprowadził do naszych produktów dużo zmian i nowych funkcjonalności. Szczególnie jesteśmy dumni z nowej wersji ChatBot, opartej o naszą własną technologię AI – komentuje prezes spółki, Mariusz Ciepły. Nowa wersja ChatBota została udostępniona klientom pod koniec listopada tego roku.

Zmiany w sposobie rozpoznania przychodów obniżyły wynik w I półroczu (w obu jego kwartałach łącznie) o 3,9 mln zł na poziomie przychodów i o 4,5 mln zł na poziomie zysku operacyjnego. Spółka podkreśla, że ten efekt zmniejszy się w kolejnych kwartałach, kiedy rozpozna przychody przeniesione obecnie na przyszłość - czyli pochodzące z płatności dłuższych niż miesięczne. Grupa po raz pierwszy też rozpoznała pozycję „zobowiązania z tytułu umów z klientami”, pokazującą przychody odroczone w czasie. Oszacowano ją na około 68 mln zł.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów grupy ze wszystkich produktów na koniec września 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD. Oznacza to wzrost o 31,8 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i brak zmiany w stosunku do stanu na 30 czerwca 2023 r.