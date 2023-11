W środę przed południem akcje CI Games tracą niespełna 2 proc. Spółka opublikowała raport za III kwartał. W ujęciu narastającym wypracowała 59,1 mln zł przychodów wobec 41,3 mln zł rok temu. Na poziomie operacyjnym ma 1,7 mln zł straty wobec 6,3 mln zł zysku rok temu. Z kolei strata netto wynosi 4,4 mln zł, podczas gdy w trakcie 9 miesięcy 2022 r. spółka miała 9,5 mln zł zysku.

- Od stycznia do września grupa odnotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 1,7 mln zł, co wynika między innymi z ponoszonych kosztów kampanii marketingowej „Lords of the Fallen”. Oczywiście to czwarty kwartał będzie kluczowym dla wyników za cały rok 2023 - podkreśla prezes, Marek Tymiński. Deklaruje długoterminowy rozwój ”Lords of The Fallen”. Spółka liczy, że w perspektywie najbliższych lat gra przyniesie jej 100 mln USD przychodu ze sprzedaży. W 10 dni od premiery sprzedaż projektu przekroczyła milion egzemplarzy. CI Games pracuje nad kolejnymi tytułami - „Project Survive” oraz „Projekt 3”.

CI Games jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych. Informuje, że prowadzi rozmowy z dużymi globalnymi podmiotami.

Wycena CI Games na warszawskiej giełdzie wynosi obecnie 530 mln zł. Jeszcze kilka miesięcy temu była ponad dwa razy wyższa. Kurs się załamał po premierze (odbyła się 13 października).