Kurs Big Cheese Studio podczas poniedziałkowej sesji spada o ponad 5 proc. do 21 zł. To reakcja na informacje, które napłynęły na rynek. Dotyczą one decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących, dotyczących trzech projektów – „B17” (92 tys. zł), „Pizza Empire (1,14 mln zł) oraz „Underdose (899 tys. zł). W sumie daje to kwotę ok. 2,1 mln zł.

Dokonane odpisy uzasadnione są faktem, że spółka nie prowadzi aktualnie żadnych prac związanych z tymi projektami i nie posiada planów co do ich kontynuacji - argumentuje zarząd. Podkreśla też, że dokonane odpisy obniżą wynik netto za III kwartał, ale nie mają wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną spółki.

Analitycy informację o odpisach odbierają negatywnie, ale sygnalizują, że nie są one niespodzianką.

„Na początku października, główny akcjonariusz, PlayWay poinformował, o tym, że będzie wymagał od nowego zarządu zbadania potencjału prowadzonych przez Big Cheese Studio projektów i podjęcia decyzji o ich kontynuowaniu, co implikowało ryzyko potencjalnych odpisów” - czytamy w komentarzu DM BDM.

Big Cheese Studio zadebiutowało na GPW w grudniu 2021 r. Akcje w IPO sprzedawało po 35 zł. W kwietniu 2023 r. kurs zanotował maksimum, przebijając poziom 55 zł. Od tego czasu spadł o ponad połowę.