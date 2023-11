Wyniki Ailleronu poniżej oczekiwań. Kurs spada

- Na poziomie EBITDA sytuacja rynkowa nam nie pomaga, tzn. utrzymujące się wysokie poziomy wynagrodzeń, ławka, której w poprzednich latach nie mieliśmy w aż tak dużym stopniu i największy kontrybutor, jeśli chodzi o zmiany w naszym wyniku na poziomie EBIT, EBITDA - elementy związane z umacniającym się złotym - powiedział wiceprezes Grzegorz Młynarczyk. Nie spodziewa się, żeby ta sytuacja uległa znacząco zmianie, przynajmniej w pierwszej połowie 2024 r.

Zarząd spółki podczas konferencji prasowej poinformował, że koncentruje się ona na organicznym wzroście. Trwa też kilka rozmów w sprawie akwizycji. Głównie chodzi o firmy mające silną pozycję w USA.

Grupa Ailleron w trakcie 9 miesięcy 2023 r. wypracowała 340,6 mln zł przychodów (+ 17 proc.), ponad 45 mln zł EBITDA (+10 proc.), 29,6 mln zł zysku operacyjnego (- 7 proc.) oraz niespełna 1 mln zł zysku netto (-90 proc.). W samym III kwartale przychody rok do roku urosły o 2 proc. do 114,4 mln zł i były nieznacznie niższe od konsensusu. Na poziomie EBITDA wynik rok do roku spadł o 14 proc. do 16,1 mln zł i był o 10 proc. poniżej oczekiwań. Wynik operacyjny poszedł w dół o niemal połowę do 7,9 mln zł i był o prawie 45 proc. niższy od średniej prognozy analityków. Z kolei na poziomie netto jest 3,9 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec oczekiwanych ponad 6 mln zł zysku.

Zysk netto grupy w ujęciu narastającym z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wyniósł 24,5 mln zł w porównaniu z 28,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.