W piątek za akcję Starwardu na NewConnect trzeba zapłacić 19 zł po spadku o 9 proc. Wyprzedaży towarzyszy wysoki wolumen. Właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 2 mln zł. To czwarta spadkowa sesja z rzędu, przy czym spadki rozpoczęły się 2 listopada, wtedy akcje potaniały o 32 proc. Na kolejnej sesji przecena była już niższa, niespełna 6-proc. Z kolei 6 listopada, czyli w dzień premiery „Niezwyciężonego” na zamknięciu sesji akcje zyskały symbolicznie 0,7 proc. W kolejnych dniach już nieprzerwanie dominowała podaż. 7 listopada kurs spadł o 21,7 proc., 8 listopada o 15 proc., a wczoraj aż o 31,7 proc. Po dzisiejszej przecenie kurs wyznaczył nowe, historyczne minimum na wspomnianym już poziomie 19 zł. Implikuje to wycenę całej spółki w wysokości niespełna 37 zł. To za mało żeby mogła obecnie przenieść notowania na rynek główny (takie są plany). Minimum wymagane przepisami to co najmniej 12 mln euro.

Czytaj więcej Firmy „Niezwyciężony” z dobrymi ocenami. Ale kurs producenta mocno spada Gra oparta na powieści Stanisława Lema zebrała na Steamie aż 93 proc. pozytywnych recenzji. Analitycy zwracają jednak uwagę na znacznie niższe od oczekiwań zainteresowanie grą.

Tak mocna przecena akcji jest reakcją na niskie zainteresowanie grą – choć zbiera ona dobre opinie recenzentów i bardzo dobre noty od graczy. Aktualnie na Steamie 90 proc. ocen (z 439) ma charakter pozytywny.

Gra została wydana na PC oraz na konsolach aktualnej generacji. Osiągnęła tzw. peak na poziomie 1,2 tys., znacząco poniżej oczekiwań analityków. Studio deklaruje, że podejmuje działania, które powinny zwiększyć zainteresowanie grą.