Akcje CI Games w poniedziałek po południu zyskują ponad 13 proc. do 3,4 zł. Spółka dziś w trakcie sesji opublikowała dane sprzedażowe „Lords of the Fallen”, czyli gry która miała premierę 13 października. Została sprzedana w liczbie miliona egzemplarzy. Wynik ten został osiągnięty w dziesięć dni po premierze na PC, PlayStation5 i Xbox Series X|S.

- Lords of the Fallen to najważniejsza i najambitniejsza gra, jaką stworzyliśmy w ciągu naszej 20-letniej historii oraz pierwsza gra z segmentu AAA, które zamierzamy tworzyć w nadchodzących latach. Cieszymy się, że nasz innowacyjny projekt wniósł świeżość do gatunku gier action-RPG, co przełożyło się na sprzedaż ponad miliona egzemplarzy w zaledwie 10 dni. Jest to ogromnym sukces całego zespołu – poinformował Marek Tymiński, prezes CI Games.

Studio deklaruje, że pracownicy współpracują z partnerami i społecznością gry, by dostarczyć serię aktualizacji poprawiających wydajność oraz wprowadzających nowe funkcje. Dziś wieczorem w ręce graczy oddana zostanie możliwość rozgrywek międzyplatformowych pomiędzy PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Z kolei łatka pozwalająca na tzw. cross-play pomiędzy konsolami i PC będzie częścią kolejnej obszernej aktualizacji, która jest planowana na czwartek.

Budżet gry wyniósł około 200 mln zł. W oczekiwaniu na premierę wycena studia poszła mocno w górę, ale po premierze spadła m.in. z powodu krytycznych opinii na Steamie. Odsetek pozytywnych opinii początkowo był bardzo niski, ale zaczął rosnąć i obecnie wynosi 58 proc.