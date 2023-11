Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Warto jednak wspomnieć, że choć dyskusja w sprawie Angoli i Nigerii jest kluczowym czynnikiem, który wpłynął na przesunięcie terminu spotkania OPEC+, to szanse na wypracowanie porozumienia do 30 listopada są duże – więc ta kwestia nie budzi już większych emocji. Dużo większe znaczenie ostatecznie może mieć to, czy na przedłużenie własnych dobrowolnych cięć produkcji ropy naftowej zdecyduje się największy producent ropy w OPEC, czyli Arabia Saudyjska – dotychczasowe cięcia obowiązują bowiem póki co do końca grudnia.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

ZŁOTO

Cena złota na półrocznych maksimach.

Po dwóch wyraźnie wzrostowych tygodniach z rzędu, notowania złota dzisiaj kontynuują ruch w górę. Cena tego kruszcu oscyluje dziś rano w okolicach 2030 USD za uncję, a we wcześniejszych godzinach zbliżyła się nawet do 2040 USD za uncję. To najwyższy poziom notowań złota od pierwszej połowy maja br., czyli od ponad pół roku.