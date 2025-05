Unimot obserwuje wzrost popytu na benzynę

Zarząd Unimotu obserwuje obecnie rosnący popyt na benzynę i spodziewa się, że taka tendencja utrzyma się do końca roku. – W naszej ocenie jest to związane ze zmianami w strukturze floty pojazdów – coraz większą popularność zyskują samochody hybrydowe, które mimo częściowego napędu elektrycznego wykorzystują silniki benzynowe i stopniowo zastępują samochody osobowe z napędem diesla. W efekcie rosnąca liczba tych pojazdów przyczynia się do zwiększonej konsumpcji tego paliwa – zauważa Robert Brzozowski, wiceprezes ds. handlowych Unimotu.