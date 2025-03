Orlen będzie razem z Norwegami budował magazyny Co2

Zarządy obu spółek podpisały porozumienie dotyczące współpracy m.in. w zakresie transportu i składowania dwutlenku węgla w Polsce w technologii CCS (ang. carbon capture & storage). Rozwiązanie ma pozwolić ograniczyć emisję CO2 do atmosfery, wspierając dekarbonizację przemysłu. Pod koniec ub. roku spółka wycofała się z innego projektu magazynowania CO2 z firmą Horisont Energi w projekcie Polaris na Morzu Barentsa. Spółka tłumaczyła wtedy, że decyzja podykotowana jest zbyt niską stopą zwrotu. W tym wypadku ma być inaczej.

Co zakłada umowa Orlenu z Equinorem

Zgodnie z porozumieniem, Orlen i Equinor przeprowadzą identyfikację miejsc potencjalnego składowania CO2. W grę wchodzą zarówno lokalizacje na lądzie, jak i w polskiej części Bałtyku. W kolejnym kroku partnerzy przeanalizują możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć, w oparciu o wytypowane miejsca składowania w kraju.

– Współpraca z Equinor to kamień milowy w realizacji strategicznych celów Grupy Orlen. Łączymy siły z doświadczonym i zmotywowanym partnerem, aby wypracować unikalne know-how w zakresie technologii CCS. Na bazie tych kompetencji chcemy zbudować nowy, perspektywiczny obszar biznesowy, który wzmocni potencjał dekarbonizacyjny Grupy Orlen. Będzie to jednocześnie impuls do powstania całego ekosystemu firm, które dzięki współpracy z Orlen, będą rozwijać się, budować wartość i oferować nowe miejsca pracy. W ten sposób wywiązujemy się z naszej roli lidera transformacji energetycznej – podkreśla Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. wydobycia.

– Orlen i Equinor rozpoczynają dziś nowy etap współpracy, opartej na mocnym fundamencie dotychczasowego partnerstwa energetycznego. Obie spółki są zdeterminowane, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne swoich odbiorców, a jednocześnie wdrażać rozwiązania niskoemisyjne i rozwijać energetykę odnawialną. Podpisane dziś porozumienie otwiera drogę do wspólnego rozpoznania możliwości składowania dwutlenku węgla w Polsce. Działając razem, Equinor i Orlen będą uzupełniać swoje kompetencje, aby skutecznie realizować stawiane sobie cele – mówi Irene Rummelhoff, Wiceprezes ds. Marketingu, Midstream and Processing w Equinor.