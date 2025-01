Orlen jest bliżej przejęcia od Azotów sztandarowej inwestycji

Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Polyolefins, firmy należące do grupy kapitałowej Azoty, podpisały z Orlenem porozumienie do umowy o współpracy i stabilizacji dotyczącej realizacji projektu Polimery Police (dotyczy budowy zakładu polipropylenu). W jego ramach strony chcą ustalić warunki i zasady zawarcia potencjalnej transakcji nabycia od grupy Azoty przez płocki koncern, lub inny wskazany przez niego podmiot, wszystkich lub części akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins (należy do niej projekt Polimery Police). W grę wchodzi też inna forma przeprowadzenia inwestycji, której jednak na tym etapie negocjacji nie sprecyzowano.

Negocjacje warunków przejęcia Grupa Azoty Polyolefins oraz analiza potencjalnej transakcji, wraz z badaniem due dilligence, mają być przeprowadzone do 31 marca tego roku. Jednocześnie zaznaczono, że termin ten może zostać przedłużony lub zmieniony.

Sprzedaż Polimerów Police będzie elementem programu naprawczego

„Od grudnia, na bazie podpisanej umowy o współpracy, ale również wcześniejszego listu intencyjnego, prowadzimy wspólnie intensywne analizy potencjalnych rozwiązań w zakresie przyszłości spółki Grupa Azoty Polyolefins. W ich wyniku możemy dziś potwierdzić jednoznacznie dalszy kierunek działań, którego celem jest sprzedaż wszystkich lub części akcji Polyolefins należących do grupy Azoty” - informuje w komunikacie prasowym Adam Leszkiewicz prezes tarnowskiego koncernu.

Dodaje, że na obecnym etapie prac zostanie rozpoczęte badanie due diligence i strony będą dążyć do wynegocjowania warunków potencjalnej transakcji. Wyraża też przekonanie, że współpraca w tym zakresie może przynieść obustronne korzyści. „Z naszej perspektywy, potencjalna transakcja to jeden z istotnych elementów konsekwentnie realizowanego programu naprawczego, w ramach którego wypracowujemy nowy model biznesowy grupy” - twierdzi Leszkiewicz.