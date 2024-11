JSW pogłębia straty. To już ponad 6 miliardów złotych

Jak wynika z raportu spółki za III kw. tego roku, EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) ukształtowała się w tym okresie na poziomie 57,7 mln zł, tj. o 77,6 proc. niższym niż w poprzednim kwartale. Grupa JSW miała w trzecim kwartale 308,9 mln zł straty netto wobec 1,2 mld zł straty przed rokiem (W ub. roku był to efekt tzw. opłaty solidarnościowej). Przychody grupy JSW wyniosły 2,69 mld zł wobec 3,4 mld zł w III kwartale 2023 r.

Reklama

Po trzech kwartałach JSW odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 8,86 mld zł, stratę EBITDA w wysokości 5,8 mld zł i stratę netto na poziomie 6,37 mld zł. Skorygowana EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) po trzech kwartałach wyniosła 887,2 mln zł. Dla porównania po trzech kwartałach 2023 r., JSW miała 840,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, a EBITDA grupy JSW wyniosła 3,86 mld zł.

Problemy na rynku surowcowym

Wydobycie węgla ogółem w kopalniach JSW w omawianym okresie było a na poziomie 3,05 mln ton i była wyższa o 6,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. W trzecim kwartale 2024 roku wzrosła też produkcja koksu, porównując z drugim kwartałem tego roku był to wzrost o 11,6 proc. - i wyniosła 0,8 mln ton. Wydobycie węgla kwartał do kwartału rośnie, tym niemniej wykonanie wciąż jest poniżej planu. – Zmagamy się też z wyzwaniami związanymi z rynkiem surowców oraz wysokimi kosztami produkcji. Jestem przekonany, że uruchomiony wczoraj Plan Strategicznej Transformacji JSW SA pozwoli nam przezwyciężyć te trudności i wejdziemy na ścieżkę stabilnego rozwoju – powiedział Ryszard Janta, prezes zarządu JSW SA.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Plan naprawczy JSW bez cięć socjalnych JSW decyzją władz korporacyjnych wprowadza tzw. Plan Strategicznej Transformacji. To w rzeczywistości plan oszczędnościowy spółki. Wdrożenie zmian przyniesie Jastrzębskiej Spółce Węglowej szacowane 8,5 mld złotych pozytywnych skutków finansowych w latach 2025-2027. Cięć socjalnych ma nie być.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyniosła w trzecim kwartale 2024 roku ponad 1,8 mln ton i była wyższa o 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału tego roku. Natomiast niższa o 3,2 proc. była sprzedaż koksu, która wyniosła w omawianym okresie 0,7 mln ton.