Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW zmieniło zdanie. Poprzedni zarząd bez absolutoriów

-W związku z powyższym w ocenie zarządu celowe jest odniesienie się organu właścicielskiego spółki do zaistniałych okoliczności - napisano w uzasadnieniach projektów uchwał o nieudzieleniu absolutoriów.

Ubiegły rok grupa kapitałowa JSW zamknęła zyskiem netto w wysokości 997,1 mln zł. W I kw. br. grupa JSW miała 9,7 mln zł straty netto. Obecny zarząd wskazywał, że wpływ na wyniki w tym okresie miały m.in. wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln zł.

Absolutorium jest elementem corocznej oceny pracy zarządu i rady nadzorczej. Udziela go zazwyczaj walne zgromadzenie akcjonariuszy. To potwierdzenie, że działania organów zarządzających były zgodne z interesem spółki i przepisami prawa lub też nie. Udzielone absolutorium oznacza m.in. że można wypłacić byłym członkom zarządu ewentualne premie, do których nabyli prawo w okresie sprawowania swoich funkcji.

Czytaj więcej Surowce i paliwa JSW szuka oszczędności. W pierwszej kolejności ofiarą mogą być inwestycje Rosnące straty Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wynikające z jednej strony ze spadku popytu na węgiel koksujący, a z drugiej z rosnących kosztów wydobycia, skłaniają spółkę do szukania sposobów na poprawę sytuacji. Najbardziej prawdopodobne są cięcia w inwestycjach.

Polityk budzący emocje

Największe kontrowersje były wokół byłego wiceprezesa JSW Wojciecha Kałuży. Jest on znany z sejmiku województwa śląskiego. W 2018 r., jako radny zmienił barwy na PiS odchodząc z koalicji PO, Nowoczesna, SLD i PSL. Dzięki temu PiS rządziło w tym regionie. Pod koniec 2022 r. Kałuża został członkiem zarządu JSW ds. rozwoju.

Po decyzji zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z lipca o przyznaniu m.in. Kałuży absolutorium wśród polityków obecnej koalicji rządzącej przetoczyła się burza. Posłowie z regionu mieli nawet interweniować w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz w KPRM, aby zarząd spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa zmienił tę decyzję.