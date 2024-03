Grupa CEZ rozpoczyna dezinwestycję w Polsce, chce sprzedać cztery polskie spółki

"Grupa CEZ oficjalnie rozpoczęła proces dezinwestycji kilku wybranych spółek w Polsce. […] Zbycie dotyczy czterech polskich spółek: CEZ Skawina, CEZ Chorzów, CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska" - czytamy w komunikacie.

Aktywa wybrane do zbycia obejmują dwie elektrociepłownie (CHP) w gęsto zaludnionych i zurbanizowanych regionów Śląska i Małopolski. CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe/588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (ok. 25% udziału w rynku) i Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i nie tylkoaglomeracje na Śląsku. W ubiegłym roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 1 390 Gwh energii elektrycznej i 5649 TJ ciepła, podano w materiale.

Na sprzedaż zostaną wystawione również spółka CEZ Produkty Energetyczne Polska które świadczy dedykowane usługi wsparcia w zakresie ubocznych produktów energetycznych oraz CEZ Polska, która ocenia sytuację rynkową pod kątem regulacji i legislacji energetycznej - zapewnia komunikację, PR i public affairs.

Grupa zapowiedziała, że po badaniu rynku potencjalni inwestorzy zostaną poproszeni o złożenie niewiążacych ofert.

Jak wyjaśnia ČEZ, dezinwestycja jest zgodna ze strategią dekarbonizacyjną grupy zakładającą osiągnięcie zerowej emisyjności do 2040 r.