Orlen podpisał z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland, firmie zajmującej się zarządzaniem podziemnymi magazynami gazu ziemnego w Polsce. To następstwo decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jako warunek przeprowadzonej już ponad rok temu fuzji Orlenu z PGNiG wskazał konieczność zbycia tego podmiotu. Zawarta umowa dotyczy wyłącznie sprzedaży firmy zarządzającej magazynami. Jej wartości nie podano. Same magazyny pozostają własnością płockiego koncernu. Do finalizacji umowy sprzedaży konieczna jest jeszcze zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji przez Gaz-System.

Gaz-System to spółka ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa. Jest operatorem i właścicielem gazociągów przesyłowych w Polsce. Poza tym pełni funkcję operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego i terminalu LNG w Świnoujściu. Według Gaz-Systemu realizowane przejęcie Gas Storage Poland wzmocni nadzór nad gazową infrastrukturą strategiczną w Polsce. „Usprawni także współpracę pomiędzy operatorem systemu przesyłowego a operatorem systemu magazynowania. Przełoży się to również na większe bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców, lepsze wykorzystanie istniejących zdolności magazynowych oraz ich zwiększenie” - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu.

Gas Storage Poland zajmuje się udostępnianiem pojemności i mocy instalacji magazynowych wszystkim uczestnikom rynku. Zarządza siedmioma instalacjami należącymi do Orlenu zlokalizowanymi w województwach: pomorskim (Kosakowo), kujawsko-pomorskim (Mogilno), dolnośląskim (Wierzchowice), małopolskim (Brzeźnica, Swarzów) i podkarpackim (Husów, Strachocina). Łączna pojemność tych magazynów wynosi obecnie ponad 3,33 mld m sześc., z czego aż 1,3 mld m sześc. przypada na obiekt w Wierzchowicach. Obecnie są one wypełnione w 50 proc.

Orlen planuje zwiększyć posiadaną pojemność magazynową. W związku z tym rozbudowuje instalacje w Wierzchowicach do 2,1 mld m sześc. W efekcie nasz kraj będzie mógł gromadzić ponad 4,1 mld m sześc. surowca. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2025 i 2026 r. Nie zmienia to faktu, że odpowiedzialność za rozwój rynku magazynów gazu ziemnego w Polsce, w nowym modelu rynkowym, ma być przypisana grupie Gaz-System.