Tauron i hinduski potentat będą rozmawiać o spółce Tameh

Przypominamy, że Tauron korzystając z zapisów umowy wspólników z 2014 r. pozostawił wiążące oświadczenie dot. sprzedaży swoich udziałów w Tameh Holding w luksemburskiej siedzibie AcellorMittal. Miało to miejsce 2 stycznia, o czym firma poinformowała w raporcie giełdowym. Umowa wspólników wskazuje, że w przypadku złożenia oświadczeń przez Tauron i ArcellorMittal, wiążące jest to oświadczenie, które zostało dostarczona jako pierwsze. Katowicka firma przekazała jednak, że 9 stycznia swoją ofertę sprzedaży swoich akcji Tauronowi przedstawił z kolei ArcellorMittal. Umowa wspólników określa, że kto pierwszy skutecznie dostarczył pismo dot. sprzedaży, to ta oferta jest wiążąca.

Reklama

Czytaj więcej Energetyka Kolejny zwrot akcji w spółce Tauronu i ArcelorMittal. Jest szansa na porozumienie Pomimo trudnej sytuacji czeskiej części Tameh, której powodem jest brak opłat za energię dostarczaną przez Tameh Czech do głównego klienta tej spółki - Liberty Ostrava, ArcelorMittal uważa, że obecna struktura właścicielska Tameh Holding powinna pozostać w niezmienionym kształcie. Firmy chcą rozmawiać.

Tu jednak pojawia się kolejne zaskoczenie. Do sprawy odniósł się 11 stycznia ArcellorMittal. „Zarówno ArcelorMittal, jak i Tauron przysługuje opcja sprzedaży swoich udziałów w Tameh Holding, poprzez zobowiązanie drugiej strony do ich zakupu. W celu zabezpieczenia swoich interesów finansowych ArcelorMittal 1 stycznia 2024 r. skorzystał z tej opcji, a 2 stycznia powiadomił Tauron o tym fakcie, składając odpowiednie oświadczenie” – mówi Sylwia Winiarek-Erdoğan, rzeczniczka prasowa ArcelorMittal Poland. Inaczej niż wynikałoby to z chronologii zdarzeń w raportach giełdowych Taurona. Pytanie kto pierwszy skutecznie dostarczył pismo pozostaje na razie bez odpowiedzi.

Czytaj więcej Energetyka Hutniczy problem Tauronu z szansą na ugodę Jeden z największych sprzedawców energii w Polsce planował pozbyć się udziałów w spółce Tameh Holding. Jej partner w tej firmie nie chce kupić tych udziałów, ale zapowiada rozmowy.

Te przepychanki dotyczące dat nie będą miały jednak znaczenia ponieważ Tauron wysłał do AM Global Holding pismo, w którym wyraził zgodę na przystąpienie do negocjacji w trybie określonym w umowie wspólników zawartej pomiędzy spółkami z grupy Tauron a spółkami z grupy ArcelorMittal.