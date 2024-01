Karuzela nazwisk następcy Obajtka w Orlenie trwa w najlepsze. Jest nowa kandydatka na prezesa naftowego giganta

Już 6 lutego ma odbyć się walne zgromadzenie największej spółki paliwowej w naszej części Europy. Może na nim pojawiać się punkt zmiany członków rady nadzorczej. Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka ma możliwość wprowadzenia do porządku obrad walnego zgromadzenia nowych punktów, w tym tych dotyczących głosowania nad odwołaniem obecnej rady nadzorczej i powołaniem do niej nowych członków. Wedle informacji „Rzeczpospolitej” to właśnie Elżbieta Bieńkowska ma obecnie najmocniejsze karty w grze o fotel prezesa. Co będzie największym zadaniem nowego prezesa Orlenu z punktu widzenia rynku kapitałowego?