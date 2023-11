Gazowa elektrownia PGE może złapać opóźnienie. Wszystko przez spór z wykonawcą

Czytaj więcej Surowce i paliwa Gazowe połączenie już jest, ale nowa elektrownia w Dolnej Odrze łapie opóźnienie Gaz-System przekazał do eksploatacji gazociąg przyłączeniowy Przywodzie - Dolna Odra w Elektrowni PGE Gryfino 2050, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Dzięki inwestycji Gaz-System dwa bloki gazowo-parowe będą zasilane gazem ziemnym. Jednak dwa miesiące temu PGE podała, że blok będzie gotowy blisko 5 miesięcy później, za co czekają na nią już kary finansowe.

Zdaniem PGE, wystąpienie przez Polimex Mostostal o zabezpieczenie powinno być traktowane analogicznie jak bezprawne skorzystanie z udzielonej gwarancji bankowej. „Prowadzi bowiem do tych samych skutków - zapewnienia sobie środków finansowych, mimo braku podstaw prawnych i z przekroczeniem posiadanych roszczeń. Działanie takie wiąże się nie tylko z obowiązkiem zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu naruszającego przepisy, ale także z dalej idącymi konsekwencjami prawnymi właściwymi działaniom zmierzającym do bezprawnego uzyskania korzyści kosztem partnera biznesowego” dodaje firma.

Co więcej, zdaniem PGE, wykonawca prowadzi wadliwą organizację budowy powodującą przestoje i opóźnienia. „ Stwarza to poważne ryzyko niedotrzymania terminu podpisania protokołu przejęcia elektrociepłowni do eksploatacji, wyznaczonego na 30 kwietnia 2024 r., a tym samym może doprowadzić do powstania szkód po stronie zamawiającego. "PGE żąda, aby Polimex Mostostal zaprzestał działań prowadzących do wyrządzenia Grupie PGE szkody wielkich rozmiarów, a także usunął skutki dotychczasowych działań cofając niezwłocznie wniosek o zabezpieczenie.” –czytamy w stanowisku firmy. Grupa PGE nadal widzi możliwość ugodowego rozwiązania sporu, ale jedynie w sytuacji, gdy wykonawca podejmie adekwatne kroki w celu odbudowania wzajemnego zaufania.

Przypomnijmy, że na początku września, Konsorcjum Polimex Mostostal przesłało Kogeneracji (należącej do PGE) wniosek o podwyższenie wysokości wynagrodzenia w związku z zaistniałym, w ocenie wykonawcy, oddziaływaniem nadzwyczajnego wzrostu cen towarów i materiałów, będących następstwem pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie.

Elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach zasilana gazem zastąpi elektrociepłownię węglową. Moc elektryczna nowej elektrociepłowni Czechnica wynosić będzie około 179 MWe, a moc cieplna około 315 MWt.