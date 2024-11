Sesja na przeczekanie. Tylko na co tu czekać?

W kalendarium publikacji makroekonomicznych na dziś najciekawsze okażą się zapewne wstępne listopadowe odczyty inflacji z Polski i strefy euro. Oczekuje się spadku krajowej dynamiki CPI do 4,6% vs poprzedni odczyt na poziomie 5%. Jeśli odczyt będzie zgodny lub niższy od tych oczekiwań, będzie to oznaczało przerwanie trwającego od kwietnia trendu wzrostu dynamiki CPI w naszym kraju.

Dziś wstępne dane o inflacji

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Czwartek na rynku akcji przyniósł przewagę wzrostów w Europie, natomiast zwracamy uwagę, że miał to miejsce pod nieobecność Amerykanów, którzy nie handlowali z uwagi na Święto Dziękczynienia. Finalnie niemiecki DAX zyskał ponad 0,80%, a francuski CAC 40 ponad 0,50%. Mimo utrzymującej się niepewności politycznej oraz geopolitycznej poprawa nastrojów na Starym Kontynencie mogła wynikać danych o wstępnej dynamice inflacji HICP za listopad w Niemczech, która okazała się nieco poniżej oczekiwań (2,2% vs 2,4% r./r. oraz -0,7% m./m. vs prognoza -0,5%). Powyższe pozostaje wsparciem dla bardziej stanowczych działań EBC na grudniowym posiedzeniu.

Z kolei w kraju GUS podał finalnie, że polska gospodarka skurczyła się w III kwartale o 0,1% kw./kw. (dane odsezonowane). W ujęciu rok do roku wzrost zwolnił do 2,7% z 3,2% w okresie kwiecień-czerwiec. Niemniej październikowe dane sugerują zwyżkę aktywności na początku IV kwartału. Środową sesję WIG20 zakończył na neutralnym poziomie (+0,02%). Słabiej wypadły z kolei najmniejsze spółki (sWIG80 -0,98%), którym ciążyły notowania Polenergii oraz Asseco Business Solutions.

W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym najbardziej warte uwagi są wstępne odczyty inflacji konsumenckiej za listopad w strefie euro oraz w Polsce. Rynek zakłada wzrost cen w strefie euro w mijającym miesiącu o 2,4% r./r., co oznacza przyspieszenie z 2,0% r./r. w październiku. Co istotne w listopadzie nie odbyło się posiedzenie Rady Prezesów EBC, jednak komentarze członków gremium wskazują na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 pb. na posiedzeniu 12 grudnia. Niemniej słabsze odczyty wskaźników wyprzedających PMI w zeszłym tygodniu oraz obawy o presję na europejską gospodarkę potencjalnych ceł nakładanych przez administrację Donalda Trumpa, w ostatnich tygodniach zwiększały szanse na głębsze cięcia stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu EBC. W przypadku danych z krajowej gospodarki, w październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Polsce zwiększyły się o 0,3% m./m. i 5% r./r. W listopadzie oczekuje dynamiki na poziomie 4,6% r./r. W dłuższym horyzoncie, w świetle decyzji o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w przyszłym roku ekonomiści BNP Paribas BP spodziewają się, że inflacja oscylować będzie w okolicach 4,5–5,5% przez pierwszą połowę 2025 r.