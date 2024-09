W dużo lepszej sytuacji jest DAX. Jednakże bez wsparcia drugiej i trzeciej linii niemieckiego parkietu, hossa na Deutsche Boerse jest niczym kolos na glinianych nogach. Wprawdzie indeks blue chips znajduje się w strefie szczytowej, to jednak tempo oraz charakter wzrostów daje wiele do życzenia. Niemieckie byki ostatnio męczą się w dalszej podróży na północ. Od marca DAX pozostaje w konsolidacji a tygodniowe formacje świecowe nie sprzyjają bykom. Wczoraj pojawiło się harami, co może przyblokować dalszy marsz byków na północ. Gdzie szukać oporu na dzisiaj? Sufit ww. formacji to 18772 pkt i jego wybicie otworzyłoby furtkę do dalszej zwyżki.

Na Wall Street wciąż dominują świetne nastroje. DJIA zyskując 0,6% finiszował na najwyższych poziomach w historii. Pod kreską znalazło się kilka spółek tworzących indeks, a najwięcej traciło Apple (2,8%). Liderem wzrostów tym razem okazał się Intel (+6,4%), który zaczął odrabiać straty z ostatnich miesięcy. Rekordy indeksu DJIA nie spotkały się z równie mocnym akcentem spółek z szerokiego rynku. S&P 500 finiszował nad kreską, jednakże zwyżka o +0,1% to za mało, aby benchmark zanegował podwójny szczyt. Formacja ta wciąż blokuje dalsze wzrosty a także ostrzega przed powrotem niedźwiedzi na parkiet.

Krok w tył wykonał Nasdaq Composite (-0,5%). W ciągu dnia przecena była jeszcze mocniejsza, ale pod koniec dnia bykom udało się odrobić straty. Ich wycofanie można tłumaczyć linią oporu, pod którą znalazł się technologiczny benchmark. Z lipcowego szczytu rozciąga się linia lokalnego trendu spadkowego, która w piątek zatrzymała wzrosty. Nie można wykluczyć, że dzisiaj zostanie podjęta kolejna próba jej wybicia. Momentum wciąż sprzyja bykom.

Sytuacja w trzeciej linii GPW robi się coraz bardziej niepokojąca. Już dziesiąty raz z rzędu sWIG80 zamyka się poniżej otwarcia. Wczorajszy finisz wypadł najsłabiej od ponad miesiąca. Jest to także kolejny raz, kiedy to indeks kończy dzień poniżej średniej dwustusesyjnej. Teoretycznie jeszcze nic złego się nie dzieje. Trwa korekta, byki czekają na dogodną okazję a do wsparcia 22500 pkt wciąż jest sporo miejsca. Jednakże od początku miesiąca popyt wyraźnie wycofał się, a to generuje ryzyko, że coraz więcej niedźwiedzi zacznie się rozpychać w trzeciej linii GPW.

Z ruchomym oporem, czyli średnią dwustusesyjną, nie może sobie poradzić mWIG40. Impet wzrostów zaczął hamować, a wczoraj dodatkowo pojawiła się świeczka doji, która symbolizuje neutralizację ostatnich wzrostów. Kluczową formacją pozostaje jednak tygodniowy młotek, którego cień wyznacza strefę wsparcia. Dopóki jest ona broniona, dopóty nadzieje optymistów na powrót hossy są uzasadnione. Podobnie jest z indeksem szerokiego rynku. Wczorajsza zniżka WIG-u (0,7%) o niczym nie przesądza. Indeks ten uwzględnia dywidendy, w przeciwieństwie do cenowego WIG20 (-1,8%). Jak na razie byki kontrolują sytuację a tąpnięcie notowań PZU o 16% nie naruszyło linii hossy na wykresie WIG. Wsparcia są bronione a wraz z nimi nadzieje na powrót do trendu wzrostowego.

Niedźwiedzie ponownie mają przewagę