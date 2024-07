Jaki potencjał ma hossa na Wall Street i na GPW?

Przesył do Ukrainy polskiego prądu z węgla miałby pomóc ukraińskiej energetyce, ale i Polsce, która mogłaby się pozbyć części z ok. 13 mln ton zapasów węgla. Do tego jednak potrzebna jest zmiana w unijnej dyrektywie emisyjnej EU ETS. A tu na drodze mogą stanąć Węgry.