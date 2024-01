Jaką strategię inwestycyjną na 2024 r. mają zarządzający OPTI TFI. Jak postrzegają polski rynek akcji? Na jakich poziomach widzą indeks WIG pod koniec tego roku i w 2025 r. Jak może zachować się S&P 500? Czy giełdy w Europie Zachodniej będę lepsze od Wall Street? Jakie branże warto przeważać w portfelu? Co z inflacją i kiedy dołek w gospodarce światowej? Jak mocno mogą spaść stopy procentowe na głównych rynkach? Co zrobi Fed i EBC? Czy dolar się osłabi? Co z obligacjami, złotem? Jakie są główne czynniki ryzyka? Co może pokrzyżować pozytywny rozwój sytuacji na rynkach? Jak ważne są wybory prezydenckie w USA? O to m.in. zapytamy Tomasza Bursą, doradcę inwestycyjnego i wiceprezesa OPTI TFI.

