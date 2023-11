Czeka nas bycza końcówka roku na giełdach?

Echo Investment zamierza rozpocząć 15 listopada 2023 r. ofertę publiczną obligacji serii R w kwocie do 50 mln zł w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. Liczba oferowanych obligacji wynosi do 500 000, a wartość nominalna 1 sztuki wynosi 100 zł.