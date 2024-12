Kolejowe spółki czekają duże zmiany

W październiku 2024 r. kolej w Polsce przewiozła prawie 36,6 mln pasażerów – w jednym miesiącu to rekordowy wynik. W zestawieniu rok do roku oznacza to o ponad 2 mln pasażerów więcej Fot. shutterstock

Foto: materiały prasowe