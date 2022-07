Inwestorzy w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, nerwowo reagowali na negatywne sygnały zarówno ze sfery gospodarki, jak i geopolityki. Mocno straszyła dynamika zjawisk inflacyjnych, pobudzająca władze monetarne do zaostrzania polityki pieniężnej. Ponadto całkiem realny stał się bagatelizowany do niedawna scenariusz recesji. Większość kluczowych indeksów znalazła się w obszarze bessy, ale jak to często bywa, w silnych trendach zdarzają się okresy odreagowania. I z takim zjawiskiem mamy zapewne do czynienia obecnie.

Nowe technologie liderem

Choć sezon publikacji wyników amerykańskich firm nie zaczął się najlepiej, a przekonanie o groźbie recesji stało się bardziej realne, to jednak obniżenie się oczekiwań wobec stanowczości działań Fedu skłoniło inwestorów do większego optymizmu i aktywności. Najbardziej wpłynęło to na segment spółek nowych technologii. Nasdaq Composite do czwartku wzrósł o 5,3 proc., kontynuując zapoczątkowaną pod koniec czerwca tendencję. S&P 500 zwyżkował o solidne 3,5 proc., a Dow Jones szedł w górę o niemal 2,5 proc. Także na naszym kontynencie miała miejsce poprawa nastrojów. Niemiecki DAX zwyżkował o 3 proc., starając się przerwać złą passę. Indeks w Paryżu rósł o 2,7 proc., a londyński FTSE 250 zwyżkował o prawie 5 proc. Gorzej za to wiodło się Stoxx Europe 600, który zyskiwał do czwartku jedynie 2,4 proc. Z osłabienia amerykańskiej waluty skorzystały rynki wschodzące, ale trudno tu mówić o euforii. MSCI Emerging Markets szedł w górę o nieco ponad 3 proc., co nie stanowi przełomu w fazie poruszania się tego indeksu w bok, na poziomie najniższym od dwóch lat.

Słabszy dolar pomógł GPW

Warunki makroekonomiczne oraz nastawienie w naszej polityce monetarnej nie uległy zmianie, więc przyczyn silnego wzrostowego odreagowania na warszawskim parkiecie można upatrywać w sporym poziomie wyprzedania rynku oraz w osłabieniu dolara. W poprzednim tygodniu WIG20 został przeceniony o prawie 7 proc., więc sięgająca 4 proc. zwyżka, jaka miała miejsce w trakcie pierwszych czterech sesji minionego tygodnia, wpisuje się w scenariusz korekty trochę chyba przesadzonego poprzedniego ruchu. O przełomie raczej trudno mówić, w najlepszym razie możemy mieć do czynienia z kontynuacją trendu bocznego, w którym indeks porusza się od sześciu tygodni. Za potwierdzeniem tezy o „dolarowym charakterze” obecnego odreagowania przemawia 5,5-proc. skok WIG20 przeliczonego na amerykańską walutę oraz niewiele mniejszy wzrost MSCI Poland. Pozostałe wskaźniki rosły zdecydowanie mniej dynamicznie. Indeks szerokiego rynku zwyżkował o 3,5 proc., mWIG40 o 3 proc., a sWIG80 o zaledwie 1,6 proc. Sytuacja techniczna we wszystkich przypadkach wygląda podobnie – trend boczny dominuje i przed końcem wakacji raczej nie należy się spodziewać przełomu.

W gronie blue chips pod względem skali zwyżek przodowały akcje części banków, spółek surowcowych oraz paliwowych. Walory mBanku drożały aż o prawie 10,5 proc., ale trzeba mieć na względzie fakt, że tydzień wcześniej traciły ponad 17 proc. Spore, ale znacznie skromniejsze zwyżki były udziałem walorów pozostałych banków. Akcje Santandera rosły o ponad 5 proc., PKO BP o ponad 3,5 proc., a Pekao o ponad 4 proc. Kłopoty banków zapewne jeszcze się nie skończyły, ale inwestorzy przeliczyli już pewnie koszty wakacji kredytowych oraz zakusy na „nadmierne” zyski oraz pohukiwania dotyczące zbyt niskich odsetek od lokat i zdecydowali, że niedawna przecena była zbyt duża. Trwałej i poważniejszej pozytywnej zmiany w tym sektorze trudno się jednak spodziewać. Zwyżka cen miedzi pomogła mocno przecenionym ostatnio akcjom KGHM, które do czwartku drożały o ponad 7 proc. Przekraczający 20 proc. spadek od początku roku nie pozostawia jednak wątpliwości co do tego, w jakiej fazie miedziowe walory się znajdują. Dopóki nad światową i chińską gospodarką wisieć będzie widmo recesji, poprawy trudno się spodziewać. Kontynuowane jest natomiast wzrostowe odreagowanie przeceny papierów Allegro, które drożały do czwartku o ponad 6 proc. W tym przypadku widmo bessy zaczyna się zmniejszać, choć od początku roku tanieją one o prawie jedną trzecią. Solidne zwyżki zanotowały walory obu rafinerii, których fuzja, mimo licznych głosów krytyki, zmierza do finału. Akcje PKN Orlen drożały o prawie 7 proc., a Lotosu o ponad 5,5 proc.

Z branżowego punktu widzenia uwagę zwraca kolejny silny, przekraczający 14,5 proc. wzrost WIG-spożywczy, za którym stoi przede wszystkim ponad 22-proc. skok notowań akcji Kernela i ponad 16-proc. zwyżka walorów Astarty. O prawie 10 proc. w górę poszedł WIG-leki i to przy bardzo wysokim wzroście wolumenu. Spory w tym udział miał niemal 48-proc. skok notowań walorów Biomedu Lublin po informacji o kontrakcie z holenderską firmą na prawie 49 mln zł.

Towary w górę

Ostatnie dni przyniosły wzrostowe odreagowanie na zdominowanym od kilku tygodni przez niedźwiedzie rynku towarów. Prawdopodobnie to jedynie chwilowa zmiana spowodowana osłabieniem dolara i sporym wyprzedaniem. CRB Index zwyżkował do czwartku ponad 3 proc. Wcześniej, przez pięć kolejnych tygodni, stracił 17 proc., a był to spadek z poziomu bliskiego rekordowemu w historii. Główny czynnik wywierający presję na ceny surowców, czyli perspektywa spowolnienia koniunktury gospodarczej, a właściwe recesji, nie tylko pozostaje aktualny, ale także prognozy w tej kwestii są coraz bardziej pesymistyczne. Sytuacja może być zróżnicowana w poszczególnych segmentach, metale przemysłowe i towary rolne nadal będą pod podażową presją, a w przypadku surowców energetycznych wszystko zależeć będzie od konsekwencji sytuacji w Rosji i embarga nałożonego na ten kraj oraz postawy pozostałych producentów, przede wszystkim ropy naftowej.

Na rynku ropy naftowej mieliśmy do czynienia z kontynuacją tendencji spadkowej, ale bywały momenty dynamicznych zwyżek. Amerykańska WTI taniała do czwartku o prawie 1,5 proc., do nieco ponad 96 dolarów za baryłkę. Jednak w pierwszych dniach minionego tygodnia chwilowo przekraczała 100 dolarów za baryłkę. Rosyjska ropa trafia głównie do Chin i innych krajów azjatyckich, z kolei w Stanach Zjednoczonych miał miejsce wzrost zapasów. Tylko w czwartek WTI potaniała o ponad 3,5 proc. Notowania podskoczyły wcześniej nieco po zbliżeniu się do technicznego wsparcia z lutego. Trudniejsza sytuacja, wynikająca z konsekwencji zablokowania dostaw z Rosji, spowodowała z kolei zwyżkę europejskiej ropy Brent o prawie 3 proc. i powrót ceny w okolice 104 dolarów za baryłkę. Trzeci tydzień z rzędu idą w górę notowania gazu ziemnego i tendencja ta nabiera dynamiki. Po przekraczającym 16 proc. skoku z poprzedniego tygodnia do czwartku wzrost sięgał 13 proc. Notowania gazu kierują się w stronę maksimum z połowy czerwca. Dystans do niego wynosi 18 proc., ale jak wynika z dynamiki w ostatnich tygodniach, może on zostać pokonany w bardzo krótkim czasie. O 3,5 proc. w dół poszły natomiast ceny węgla w Rotterdamie. Na tym rynku, mimo sporych momentami wahań, od połowy kwietnia mamy do czynienia z trendem bocznym.

Po sześciu kolejnych tygodniach spadków na rynku metali tendencja ta uległa wyhamowaniu. Od pierwszej połowy marca indeks Bloomberg Metals zniżkuje o ponad 21 proc., sygnalizując bessę, ale do czwartku mieliśmy do czynienia z symbolicznym wzrostem. W tym segmencie dominuje jednak negatywny sentyment, związany z widmem recesji w światowej gospodarce, a także koniunkturą w Chinach, która jest bardzo słaba. Notowania miedzi wzrosły do czwartku o ponad 2 proc. Od marcowego szczytu tracą jednak o ponad jedną trzecią. Podobnie prezentuje się sytuacja na rynku aluminium, które w ostatnich dniach drożało prawie 5 proc., ale od marca traci ponad 38 proc. Tu także można mówić o chwilowym powstrzymaniu tendencji spadkowej. Wzrostowe odreagowanie, sięgające niemal 3 proc., miało miejsce w przypadku rudy żelaza. Spektakularną zwyżkę można było w ostatnich dniach obserwować na rynku niklu, także mającą charakter odreagowania wielotygodniowej przeceny. Platyna do czwartku drożała o prawie 4 proc., a o niemal 3 proc. w górę szła cena palladu. Spadkową tendencję byki przerwały także w przypadku złota, które podrożało o niespełna 1 proc. Sytuacja niewiele się poprawiła, ale niewątpliwym sukcesem był powrót ceny kruszcu powyżej 1700 dolarów za uncję, a poziom ten był chwilowo mocno zagrożony.

Bardzo zróżnicowana była sytuacja w segmencie towarów rolnych. Po długim okresie spodków ceny o prawie 4 proc. podrożała pszenica. O 2,5 proc. w górę poszły notowania ryżu. Z kolei o prawie 5 proc. zniżkowały notowania kukurydzy, a soja potaniała o ponad 3 proc. Niemal 5-proc. przecena miała miejsce na rynku cukru, którego podobno zaczyna brakować w polskich sklepach.